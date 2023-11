Coti Romero confesó que Julieta Poggio le pidió explicaciones por besar a Marcos Ginocchio

“El beso fue entre nosotros dos. Mi entorno lo sabía, tengo las pruebas con todos los mensajes. Tengo donde me invitan al after y después un mensaje de él. En el beso nos separó un amigo de él, Marcos Pérez. Después le pedí disculpas a Marcos porque no sabía que podía causarle problemas", expresó la correntina en LAM.

Gran Hermano Marcos Coti Redes sociales

Pero también confesó que Poggio se quiso sacar la duda: "Me mandó mensajes a mí. Me mandó mensajes ese día (cuando salió a la luz lo del beso) y me preguntaba si era cierto. Yo le conté todo cómo fue y me puso: 'gracias, Co. Posta'. Fue una charla de mujer a mujer. Me escribió por WhatsApp primero, borró los mensajes y me escribió por Instagram".

Esto genera dudas sobre un posible romance entre ambos. De hecho, luego de la nota de Romero, Yanina Latorre opinó que era posible que haya pasado algo entre ellos que provocó que a Julieta le genere dudas. ¿Qué sucedió realmente entre los finalistas de GH?

Alfa de Gran Hermano se separó de su novia 40 años más joven: qué pasó

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter Santiago, se separó de su novia Delfina Wagner tras varios meses de relación, lo que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Walter 'Alfa' Santiago y Delfina Wagner Redes sociales

"Estamos hablando de la separación confirmada de Walter 'Alfa' y Delfina. El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse. Él, astutamente, un hombre bastante mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas en casa por eso, y decidieron terminar la relación", aseguró Pecoraro.