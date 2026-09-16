16 de septiembre de 2026 Inicio
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Luto en el fútbol: murió una jugadora de 30 años

La triste noticia del fallecimiento fue confirmada por su entrenador, quien solamente detalló que fue de forma "repentina". Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente las causas de su muerte.

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Se trata de Kayla Saager-Beckley.

Se trata de Kayla Saager-Beckley.

La industria del deporte está de luto tras la muerte de la exfutbolista Kayla Saager-Beckley, de tan solo 30 años, que estaba embarazada de su primer hijo. La triste noticia fue confirmada por su entrenador, quien solamente detalló que fue de forma "repentina".

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Kayla Saager-Beckley era excapitana de Universidad de Binghamton y esposa del entrenador de fútbol americano de Tulsa , John Beckley. Según detallaron, la joven de 30 años fue encontrada inconsciente en su casa en las primeras horas del miércoles.

“El miércoles pasado por la mañana sufrimos una trágica pérdida en nuestra familia del fútbol americano. La esposa de uno de nuestros entrenadores, John Beckley, nuestro entrenador de apoyadores externos, Kayla, falleció repentinamente el miércoles por la mañana alrededor de las 7 a. m.", explicó en conferencia de prensa el entrenador de los Golden Hurricane, Tre Lamb.

En redes sociales compartieron una imagen en blanco y negro de Kayla con la triste noticia, donde algunas de las personas que las conocieron escribieron: "Lo siento mucho de ver esto. Conocí a Kayla en los eventos y fue una alegría estar cerca y una maravillosa joven entrenadora. Se fue demasiado pronto. Mis condolencias a toda su familia y amigo" o "Kayla era más que una entrenadora, ella significaba el mundo para mí y para todo el equipo. Te mantendré por siempre en mi corazón".

Cuál fue la causa de muerte de la joven jugadora Kayla Saager-Beckley

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la causa de muerte de la exfutbolista, sin embargo, Lamb explicó solamente que se trató de una "emergencia médica" y que fue de imprevisto: "Estaba entrenando; 10 minutos después la encontraron inconsciente".

"Ha sido una semana muy difícil para él, para nosotros como cuerpo técnico y para las esposas de los entrenadores. Tenía 30 años y estaba embarazada de su hija Sawyer. Ha sido duro para todo el equipo. Anoche le rendimos homenaje. Les pedimos que, por favor, oren por la familia Saager y la familia Beckley. La honraremos con una calcomanía en el casco esta semana durante nuestro partido y sin duda la tenemos presente en nuestras oraciones. Sigan pensando en ellos", cerró el entrenador.

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