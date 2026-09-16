IR A
IR A

Se murió la esposa de un importante técnico de fútbol: "Profunda tristeza"

El DT anunció la triste noticia con un emotivo posteo en redes sociales y le dejó unas sentidas palabras: "Es mi gran orgullo y amor".

El anuncio en las redes fue con esta imagen.

El anuncio en las redes fue con esta imagen.

Redes sociales

El director técnico Roland Koeman anunció el fallecimiento de su esposa Bartina, a los 65 años, a causa de un cáncer de mama. A través de un comunicado en las redes sociales, la leyenda del Barcelona le dedicó unas sentidas palabras: “También con gran orgullo y amor”.

La maldición de Widow’s Bay, una de las grandes ganadoras de la noche.
Te puede interesar:

Emmy 2026: dónde ver en Argentina las series ganadoras de la gran noche de la televisión

La mujer fue diagnosticada de cáncer de mama en 2010 y con un tratamiento mejoró, pero en 2018 volvió a recaer y su recuperación demandó más tiempo. Finalmente, hace algunos días falleció y se dio a conocer la noticia.

Bartina y Ronald se casaron en 1985 y tienen tres hijos llamados Ronald Jr. Tim y Debby. Uno de ellos, Ronald fue quien está en el mundo del fútbol y es el actual arquero del Telstar, de la Eredivisie neerlandesa. El Barcelona emitió un comunicado hacia el DT y dedicó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo".

La historia de Koeman y la enfermedad su esposa en el Mundial 2026

Koeman estuvo al frente de la Selección de Países Bajos en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, donde quedó eliminado en 16avos. frente a Marruecos. Pero antes de su eliminación, contó sobre su esposa: “Los últimos años me han hecho darme cuenta otra vez de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio".

"Cuando alguien a quien amas está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado y animado cada día para terminar mi trabajo como seleccionador nacional pese a su propio proceso de enfermedad. Eso es testimonio de una fuerza increíble”, había dicho.

Noticias relacionadas

El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.

El hijo de Gilda la recordó a 30 años de su muerte: "Intenté escaparme de su figura, pero no pude"

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

últimas noticias

Encontraron restos óseos humanos.

Macabro hallazgo en Chubut: sacó a pasear a su perro y encontró 125 restos óseos

Hace 15 minutos
Verstappen aún no logró ningún triunfo en lo que va de la temporada 2026 de la F1.

A qué hora se estrena el desafío de Max Verstappen vs.100 pilotos amateurs: dónde ver en vivo la carrera de kartings

Hace 20 minutos
La AFA confirmó que el último partido del mejor jugador del mundo en la selección será el 6 de octubre.

La despedida de Messi de la Selección: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas y cuánto costarían

Hace 1 hora
Ed Sheeran es apuntado por haber bajado a Macklemore de su gira.

Polémica con Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore por su apoyo a Palestina: los artistas abandonan su gira

Hace 1 hora
Prefirió no dar a conocer su enfermedad para evitar preocupaciones entre colegas, clientes y socios del sector.

Conmoción: murió una actriz de 44 años tras luchar contra una dura enfermedad

Hace 1 hora