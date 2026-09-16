Se murió la esposa de un importante técnico de fútbol: "Profunda tristeza" El DT anunció la triste noticia con un emotivo posteo en redes sociales y le dejó unas sentidas palabras: "Es mi gran orgullo y amor". Agregar C5N en









El anuncio en las redes fue con esta imagen. Redes sociales

El director técnico Roland Koeman anunció el fallecimiento de su esposa Bartina, a los 65 años, a causa de un cáncer de mama. A través de un comunicado en las redes sociales, la leyenda del Barcelona le dedicó unas sentidas palabras: “También con gran orgullo y amor”.

La mujer fue diagnosticada de cáncer de mama en 2010 y con un tratamiento mejoró, pero en 2018 volvió a recaer y su recuperación demandó más tiempo. Finalmente, hace algunos días falleció y se dio a conocer la noticia.

Bartina y Ronald se casaron en 1985 y tienen tres hijos llamados Ronald Jr. Tim y Debby. Uno de ellos, Ronald fue quien está en el mundo del fútbol y es el actual arquero del Telstar, de la Eredivisie neerlandesa. El Barcelona emitió un comunicado hacia el DT y dedicó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo".

FC Barcelona and its supporters send their deepest condolences and affection to Ronald Koeman and his family for the passing of his wife, Bartina Koeman. May she rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026 La historia de Koeman y la enfermedad su esposa en el Mundial 2026 Koeman estuvo al frente de la Selección de Países Bajos en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, donde quedó eliminado en 16avos. frente a Marruecos. Pero antes de su eliminación, contó sobre su esposa: “Los últimos años me han hecho darme cuenta otra vez de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio".