Marruecos afirma que la final del Mundial 2030 se jugará en Casablanca El presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, aseguró en un acto político que el Gran Estadio Hassan II albergará el partido decisivo de la cita mundialista, pese a que el organismo internacional todavía no definió las sedes. Por Agregar C5N en









Marruecos afirma que la final del mundial 2030 se jugará en su país, aunque la FIFA confirmó la sede

El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y ministro delegado de Presupuesto en el gobierno de su país, Fouzi Lekjaa, afirmó este jueves que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II, cancha que se construye en la provincia de Benslimán, a las afueras de Casablanca.

Según las declaraciones recogidas por medios marroquíes y españoles, Lekjaa afirmó que esa provincia "tendrá el honor" de recibir la definición del torneo, y añadió que cualquier candidato que aspire a integrar el próximo gobierno debería comprometerse a impulsar el desarrollo de la zona

El problema es que, hasta el momento, la FIFA no confirmó ninguna sede para los partidos del Mundial 2030, que será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. Además, como parte de los festejos por el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los partidos inaugurales de sus selecciones, aunque eso no incide en la definición de dónde se jugará la final.

El anuncio de Lekjaa llega en un contexto sensible para España, cuya federación atraviesa una crisis institucional tras una investigación judicial que derivó en un allanamiento en su sede de Las Rozas. Marruecos busca capitalizar ese escenario para reforzar su candidatura frente al Santiago Bernabéu, uno de los estadios españoles que compite por ser el escenario de la definición.

Además, el dirigente proyecto una final entre Marruecos con Francia, "para que podamos vengarnos", en referencia a la eliminación marroquí a manos del combinado galo en los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en Norteamérica.

Las características del estadio Hassan II El estadio marroquí, cuya inauguración está prevista para fines de 2027, tendrá capacidad para más de 115.000 espectadores y demandó una inversión cercana a los 500 millones de dólares. La inauguración del Hassan II está prevista para fines de 2027, aunque algunas fuentes marroquíes manejan también el año siguiente como fecha límite de entrega. Se trata de un estadio de última generación, de dimensiones superiores a las del Santiago Bernabéu o el Camp Nou, que el país busca presentar ante la FIFA como el escenario ideal para el partido más importante del torneo.