Cecilia Dieleke, historia pura en Dakar 2026: medalla de oro y récord sudamericano en los Juegos Olímpicos de la Juventud La nadadora de 17 años, múltiple medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, también batió la mejor marca argentina en los 200 metros espalda. Por Agregar C5N en









La nadadora tiene 17 años y un futuro gigante.

A solo horas de comenzados los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026, Cecilia Dieleke se convirtió en historia. La nadadora de 17 años ganó el oro en los 200 metros espalda y es la primera medalla dorada de la historia olímpica en la delegación argentina.

No conforme con dicha proeza, la adolescente batió dos récords en simultáneo ya que se quedó con la plusmarca a nivel nacional y también a nivel sudamericano, que ostentaba la argentina Malena Santillán.

La argentina dominó la final de los 200 metros de punta a punta, manteniendo a sus inmediatas perseguidoras con buena distancia detrás de ella y luego de tocar la pared de su marca de 2:10.05, se colgó la medalla de oro. El segundo lugar fue para la griega Eirini Zervou con su tiempo de 2:15.52, mientras que el tercero fue para Ofir Simcha, de Israel, con su marca de 2:17.44.

Dieleke ya llegaba laureada: después de su paso por los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde cosechó un total de siete medallas (tres de oro, tres de plata y una de bronce), se posicionó como la deportista con más podios en el torneo. El logro la llevó a ser elegida como abanderada de la delegación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.