1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cecilia Dieleke, historia pura en Dakar 2026: medalla de oro y récord sudamericano en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La nadadora de 17 años, múltiple medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, también batió la mejor marca argentina en los 200 metros espalda.

Por
La nadadora tiene 17 años y un futuro gigante.

La nadadora tiene 17 años y un futuro gigante.

A solo horas de comenzados los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026, Cecilia Dieleke se convirtió en historia. La nadadora de 17 años ganó el oro en los 200 metros espalda y es la primera medalla dorada de la historia olímpica en la delegación argentina.

video: el cabezazo de di lollo para marcar el 1-0 de boca ante river
Te puede interesar:

Video: el cabezazo de Di Lollo para marcar el 1-0 de Boca ante River

No conforme con dicha proeza, la adolescente batió dos récords en simultáneo ya que se quedó con la plusmarca a nivel nacional y también a nivel sudamericano, que ostentaba la argentina Malena Santillán.

La argentina dominó la final de los 200 metros de punta a punta, manteniendo a sus inmediatas perseguidoras con buena distancia detrás de ella y luego de tocar la pared de su marca de 2:10.05, se colgó la medalla de oro. El segundo lugar fue para la griega Eirini Zervou con su tiempo de 2:15.52, mientras que el tercero fue para Ofir Simcha, de Israel, con su marca de 2:17.44.

Dieleke ya llegaba laureada: después de su paso por los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde cosechó un total de siete medallas (tres de oro, tres de plata y una de bronce), se posicionó como la deportista con más podios en el torneo. El logro la llevó a ser elegida como abanderada de la delegación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Video: así fue la carrera con la que Cecilia Dieleke se quedó con la medalla de oro

Noticias relacionadas

Martínez Quarta tomó a Merentiel cuando se iba solo frente al arco.

¿La primera polémica del Superclásico? Martínez Quarta fue expulsado por una insólita falta a Miguel Merentiel

Lautaro Blanco, un jugador clave en Boca.

Boca pisa fuerte y le gana 1-0 a River, que sufre con uno menos en la Bombonera

C5N en el banderazo de River.

Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca

Morena Beltrán denunció que la amenazaron de muerte.

Amenazaron de muerte a Morena Beltrán durante el partido de Estudiantes: "Me hablaron con mucho odio"

Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico

Mateo Amarilla, el 10 de River, metió un golazo en el partido.
play

River venció al Atlético de Madrid por penales y se clasificó a la final de la Messi Cup

Rating Cero

Gladys La Bomba Tucumana con sus empanadas.

La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó a Milei

“Me tocó la hora de casarlos. Los amo para siempre”, escribió el humorista.

Se conoció quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Los amo para siempre"

La reina Letizia estrenó un bolso negro Lacito Insignia Satchel de CH Carolina Herrera durante los actos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

Así es el bolso de Carolina Herrera que lució la Reina Letizia en España: ¿cuanto cuesta?

Jon Hamm participó en el programa de citas The Big Date antes de alcanzar la fama como protagonista de Mad Men.
play

Ofrecía masajes de pies en un programa de citas pero terminó siendo un actor famoso: quien es

Lali Espósito y Pedro Rosemblat le dieron a algunos invitados una cámara analógica con instrucciones.

El especial y particular pedido de Lali Espósito y Pedro Rosemblat a algunos invitados: "Te elegimos para..."

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

El detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat

últimas noticias

Pese a que el cañón impactó en algunos recreaccionistas, ninguno registró daños.

Se salvaron de milagro: recreaban la Batalla de Villamayor y se les disparó el cañón

Hace 12 minutos
Gladys La Bomba Tucumana con sus empanadas.

La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó a Milei

Hace 20 minutos
Video: el cabezazo de Di Lollo para marcar el 1-0 de Boca ante River

Video: el cabezazo de Di Lollo para marcar el 1-0 de Boca ante River

Hace 36 minutos
Martínez Quarta tomó a Merentiel cuando se iba solo frente al arco.

¿La primera polémica del Superclásico? Martínez Quarta fue expulsado por una insólita falta a Miguel Merentiel

Hace 51 minutos
Nicki Minaj, muy cercana a Donald Trump.

Crecen las especulaciones en Estados Unidos: Nicki Minaj podría ser la nueva secretaria de Prensa

Hace 1 hora