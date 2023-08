Conmoción en Hollywood por la muerte de William Friedkin, director de El Exorcista

El director de la película El Exorcista, William Friedkin, murió a los 87 años y conmocionó al espectáculo. También dirigió The French Connection, estrenada en 1971.

El director se consolidó como uno de los realizadores de vanguardia en la década de 1970, junto a Hal Ashby, Peter Bogdanovich y Francis Ford Coppola. Entre otros títulos, se desempeñó en Vivir y Morir en Los Ángeles y Killer Joe, mientras que su último film se llamará The Caine Mutiny Court-Martial y se estrenará en el Festival de Cine de Venecia entre el próximo 30 de agosto y 9 de septiembre con el protagonismo de Kiefer Sutherland.

El Exorcista, por su parte, fue nominada a diez premios de la Academia, entre ellos el de mejor director para Friedkin y mejor película. Por otro lado, French Connection se quedó con cinco premios de la Academia, en el que se incluyen el de mejor film, mejor director para Friedkin y mejor actor para Gene Hackman.

En diálogo con el entrevistador Tom Huddleston, en 2012, describió sus films: "Mis películas siempre han sido un estudio del comportamiento humano en sus extremos. No están dirigidas a los jóvenes, sino a los adultos. ¿Hay alguna línea que no cruzaría? No lo sé".