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Murió una reconocida actriz de Hollywood a los 51 años

La mujer trabajó en proyectos de terror, drama y comedia durante gran parte de su carrera. Su fallecimiento fue confirmado por medios internacionales, quienes explicaron que batallaba contra una enfermedad.

La actriz tenía cáncer de mama.

La actriz tenía cáncer de mama.

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La actriz canadiense Carrie Anne Fleming falleció a sus 51 años luego de batallar contra un cáncer de mama. Fue conocida por sus proyectos de terror, drama y comedia. Su compañero de Supernatural, Jim Beaver, fue quien se puso en contacto con la prensa.

En pleno auge de Buffy, el actor protagonizó Psycho Beach Party junto a una joven Amy Adams.
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Según trascendió, murió acompañada por sus seres queridos luego de enfrentar complicaciones de salud y el día de su fallecimiento fue el 26 de febrero en Canadá, pero pudieron guardar la información.

La actriz nació el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia y se formó en teatro en el Teatro Kaleidoscope, además de integrarse a la compañía Kidco Theatre Dance Company.

Carrie Anne Fleming alcanzó notoriedad por sus participaciones en Viper. Sin embargo, su trayectoria no se limitó a esos proyectos: también colaboró con Dario Argento en Masters of Horror, donde interpretó a Jenifer, y formó parte de series como Supernatural e iZombie.

Uno de sus primeros trabajos fue en la serie Viper, además de una breve aparición en la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.

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