Murió una reconocida actriz de Hollywood a los 51 años La mujer trabajó en proyectos de terror, drama y comedia durante gran parte de su carrera. Su fallecimiento fue confirmado por medios internacionales, quienes explicaron que batallaba contra una enfermedad. + Seguir en







La actriz tenía cáncer de mama. Redes sociales

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming falleció a sus 51 años luego de batallar contra un cáncer de mama. Fue conocida por sus proyectos de terror, drama y comedia. Su compañero de Supernatural, Jim Beaver, fue quien se puso en contacto con la prensa.

Según trascendió, murió acompañada por sus seres queridos luego de enfrentar complicaciones de salud y el día de su fallecimiento fue el 26 de febrero en Canadá, pero pudieron guardar la información.

La actriz nació el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia y se formó en teatro en el Teatro Kaleidoscope, además de integrarse a la compañía Kidco Theatre Dance Company.

Carrie Anne Fleming alcanzó notoriedad por sus participaciones en Viper. Sin embargo, su trayectoria no se limitó a esos proyectos: también colaboró con Dario Argento en Masters of Horror, donde interpretó a Jenifer, y formó parte de series como Supernatural e iZombie.

Uno de sus primeros trabajos fue en la serie Viper, además de una breve aparición en la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.