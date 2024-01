Conmoción en Gran Hermano 2023: se confirmó la llegada de un nuevo jugador

“Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”, indicó y se confirmó que se irá el lunes, ese mismo día ingresará el reemplazo.

Aún no está definido quién será, pero el periodista de Radio 10, Nacho Rodríguez, reveló que será el martes el día del ingreso. Pero lo que comenzó a rumorearse es que quien ingrese sea un exparticipante de GH Chile que es conocido por revolucionar los realities. ¿Se dará?

Gran Hermano 2023: revelaron que un nuevo jugador ingresará a la casa para desestabilizar a Furia

La producción de Gran Hermano 2023 no quiere ver a la casa en paz y motiva al rating a diario. Primero ingresarán el teléfono rojo que puede provocar placa directa, también estarían analizando que puedan utilizar Twitter y ahora un jugador nuevo para desestabilizar a Furia.

es posible nuevo jugador en #GranHermano

ya está en buenos aires, estuvo en gh chile y en muchos realitys más, siempre lo meten para hacer quilombo y desestabilizar la casa, la última vez casi se va a las manos con el participante más tranquilo de la edición pic.twitter.com/iifuDKU09v — gh version (@ghversionn) January 6, 2024

“La última vez casi se va a las manos con el participante más tranquilo de la edición. Coni Capelli, quien finalmente ganó GH Chile era la favorita y, en un momento, se puso a todo el público en contra gracias a este personaje. Lo mismo van a hacer con furia”, expresó la joven.

El participante sería Sebastián Ramírez y Telefe lo llamaría para el momento en el que el rating caiga o para potenciar el mismo en el mejor momento. ¿Se animarán?