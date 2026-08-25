Se filtró la verdad por la que Ian Lucas no conducirá MasterChef: "Se dieron cuenta" Tras los rumores sobre la baja del influencer del ciclo, salieron a la luz los inesperados motivos que frenaron su desembarco en la pantalla. Agregar C5N en









El joven influencer no será el conductor de Masterchef debido a su inexperiencia. Redes sociales

La desvinculación de Ian Lucas del proyecto de MasterChef Kids provocó asombro en el ámbito del espectáculo.En ese marco, Yanina Latorre reveló lo que pasó con un acuerdo que nunca llegó a concretarse. Según explicó la panelista, si bien Telefe mantiene intenciones de sumar al creador de contenido a sus filas, en ningún momento le formalizaron una oferta concreta para liderar la pantalla.

Las conversaciones existieron, pero la posibilidad de ubicarlo como la figura central del ciclo gastronómico infantil fue precipitada. De acuerdo con la información brindada por Latorre, los ejecutivos del canal revisaron la propuesta a tiempo al notar su inexperiencia: “Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time”.

El distanciamiento entre las partes se agudizó cuando desde el círculo cercano del influencer buscaron presionar para posicionarlo en envíos de mayor envergadura como Popstars. Desde la emisora consideraron que el entorno del joven articuló esa maniobra para inflar sus aspiraciones, rechazando alternativas secundarias de menor pantalla que las autoridades del canal le acercaron como variante.

Finalmente, la brecha de pretensiones selló su alejamiento definitivo cuando le acercaron una opción para sumarlo a las evaluaciones del certamen culinario. La periodista fue categórica al detallar la postura de la figura digital frente a ese ofrecimiento al señalar que “a Ian le parece poca cosa ser jurado”, despejando el camino para que la conducción del programa quede a cargo de Verónica Lozano.

Telefe confirmó a los primeros dos participantes de MasterChef La nueva edición de MasterChef Celebrity empieza a definirse en la pantalla de Telefe tras el notable desempeño de audiencia cosechado en la etapa 2025/2026. Con la continuidad de Wanda Nara al frente del ciclo, las autoridades de la señal pusieron fin a las especulaciones sobre el armado del elenco y revelaron oficialmente la identidad de las dos primeras figuras confirmadas para competir en las hornallas: Luck Ra y L-Gante.

Para el artista cordobés no se tratará de un terreno desconocido, ya que previamente le tocó ingresar al programa en calidad de reemplazo temporal de La Joaqui. Durante esa breve participación, el cantante sorprendió a los evaluadores con sus habilidades culinarias y protagonizó un momento de alta emotividad al preparar una receta inspirada en sus vivencias de la infancia. En contraposición, el exponente del RKT afrontará su debut absoluto en el concurso culinario. La apuesta de la producción busca explotar la química televisiva con la conductora, replicando un movimiento estratégico similar al que se vivió con Maxi López dada la resonancia mediática de su vínculo pasado. En tanto, la cocina sufrirá modificaciones en su tribunal: Donato De Santis no formará parte de esta entrega, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui seguirán en sus roles habituales.