Confirman que la China Suárez y Mauro Icardi retomaron el contacto

A menos de una semana de que Wanda Nara oficialice su separación del jugador del Galatasaray, los otros involucrados en el famoso WandaGate ahora estarían conversando.

Habló sobre su nueva serie: "Estoy muy ocupada con mis hijos y filmando".



"Mi corazón está bien, soy de procesos rápidos y dejé atrás lo que tenía que dejar atrás".



"A mi alguien ya me contó que la China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi", señaló la panelista causando sorpresa entre sus compañeros y Flor de la V, conductora del ciclo.

Luego, agregó detalles sobre la fuente que le confió el secreto mejor guardado. "El que me contó me pide que no lo diga. Es alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose pero no me especifica quién le habría escrito a quien, pero ya estarían nuevamente en contacto", explicó.

Mientras tanto, la conductora de MasterChef fue noticia en las últimas horas por haber asistido a la entrega de los Premios Gradel junto a L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente desde que la mediática volvió a vivir a la Argentina.

Wanda L-Gante Wanda Nara y L-Gante juntos en los Premios Gardel

Mauro Icardi, ¿otra vez infiel?

El futbolista Mauro Icardi fue fotografiado por su propia amante cuando la buscó para pasar la noche en un lujoso departamento en Puerto Madero. Se conocieron las imágenes que confirmarían que le fue infiel a Wanda Nara y la interna explotó. ¿Se separan o superan una nueva crisis?

Según contó la periodista Pochi de Gossipeame, el delantero habría ido a buscar a una joven y manejó 300 kilómetros con un auto colorado. El fin era llevarla a un departamento donde allí cenarían.