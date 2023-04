Al mismo tiempo, se lo condenó “a cuatro años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y a indemnizarla en la cantidad de 6.000 euros (6.570 dólares)", una suma de la que tendrá que responder también la productora del programa.

En la sentencia, la jueza dio por probado que el acusado, “guiado por un ánimo libidinoso, a sabiendas de que C. P.A. se encontraba bajo los efectos de un sopor etílico que le conduciría después a la inconsciencia, le quitó los pantalones -cuando ambos se encontraban ocupando la misma cama-, y comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de carácter sexual”, pese a que la víctima le dijo “no puedo”.

“Los movimientos lúbricos del condenado continuaron varios minutos más, hasta que la víctima se destapó la cara y un brazo y se dejó ver su estado inerte, lo que motivó la intervención de uno de los miembros del programa”, prosigue la sentencia.

Ambos exconcursantes habían empezado una relación sentimental en el programa, y el concursante aprovechó un momento de embriaguez de la chica para abusar de ella bajo la mirada de las cámaras.

Las imágenes nunca fueron emitidas y el asunto no salió a la luz hasta dos años más tarde, cuando la prensa reveló en 2019 que la mujer había tenido que ver las grabaciones a la mañana siguiente en una sala aislada denominada “confesionario”.

Un video de este interrogatorio a la chica, que fue difundido por un medio en internet, mostraba a la joven llorando e implorando que cesaran las imágenes.

Quién es José María López, condenado por abusos sexuales en Gran Hermano

El hombre que actualmente ronda los 30 años, fue elegido en 2017 para ingresar al programa de televisión 'Gran Hermano' en una edición llamada 'Revolution'.

En ese entonces, cuando tenía 24 años, fue el público quien lo seleccionó para entrar al reality, ocupando la segunda plaza que 'Gran Hermano' reservó para los 100 candidatos iniciales, decisión que se vio motivada por una apariencia diferente y una personalidad peculiar.

José María López Gran Hermano

Según el vídeo de presentación con el que optaba a ser concursante, López se describió: “Me dedico al campo. He plantado tomates, melones y ahora he hecho una fábrica de abono. Hace año y medio conocí a una chica y hace dos meses y poco me deja”. Al mismo tiempo, contó que no como carne, ni embutido, “no como nada. Sólo como patatas fritas que haga yo”.

Por su parte, en la biografía que 'Gran Hermano' tenía publicado en su web sobre sus concursantes, indicaba a José María como “un chico activo y deportista que consigue caerle bien a todo el mundo. Le encanta dormir, es muy mal hablado y muy cabezón”.