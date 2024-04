Con un paisaje paradisíaco de fondo, Pampita lució una microbikini en tono rojo fuego

Desde una pileta, la modelo vistió uno de sus trajes de baño favoritos mientras aprovechó los días no laborables junto a su familia.

Pampita lució una microbikini rojo fuego mientras disfrutaba del finde XXL. La modelo se mostró en una pileta en un lujoso hotel en Uruguay, donde posó con un traje de baño de dos piezas que combinó con lentes de sol . Nuevamente marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

La influencer eligió un conjunto que contó con un corpiño de dupla simple, con moldería triangular, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha diminuta, colaless y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas, a la cual además le agregó arandelas doradas para sellar su estilo.

Para completar su apuesta de vestuario, le sumó un par de lentes de sol rectangulares en total black y un peinado de rodete bajo que le aportó un estilo descontracturado. Sin dudas, una combinación ideal para descansar y relajarse en instalaciones como las que usó en esos días.

En pocas horas llegó a casi 100 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios por parte de sus casi 8 millones de seguidores de Instagram. Sus fans dejaron sus elogios por su look y su actualidad laboral.

Floppy Tesouro viajó a las playas de José Ignacio, Uruguay, y posó con una microbikini animal print, camisa off white y una cap. La bailarina vistió un traje de baño con un estampado que sigue marcando tendencia. Además, como fanática de la moda, no dejó pasar la oportunidad de sumar a su look los accesorios del momento.

La influencer sigue sorprendiendo a sus más de 2 millones de seguidores con sus looks en este 2024. Así es que en su última publicación en Instagram, eligió las playas de la Ciudad de Maldonado para vestir una microbikini animal print de dos piezas en tonos marrones.

El conjunto elegido contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless ultracavada de tiro alto. Además, completó su outfit con una camisa off White qué lució abierta, por encima de su conjunto, y una gorra tipo cap de jean azul con un bordado en el frente.

Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look, confirmando una vez más su facilidad para marcar tendencia imponiendo su estilo.