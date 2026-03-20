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Este documental de Netflix sobre la nueva tendencia de jóvenes para ser "machos alfa" está dando que hablar: cómo se llama

La recepción del público ha sido masiva, posicionándose rápidamente en el Top 10 global de la plataforma.

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En este marzo de 2026, el algoritmo de Netflix ha puesto en la cima de las tendencias un documental que está generando un debate encendido en hogares y redes sociales. Se trata de "Louis Theroux: Dentro de la machosfera" (Inside the Manosphere), el primer largometraje del aclamado periodista británico para la plataforma de streaming.

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
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Theroux, fiel a su estilo inquisitivo pero calmado, logra acceder a los círculos íntimos de figuras que mueven millones de dólares vendiendo una filosofía de vida que muchos tildan de misógina. Estrenado globalmente el pasado 11 de marzo, el filme se sumerge en las profundidades de un ecosistema digital donde influencers de la autodenominada "pastilla roja" promueven discursos de hipermasculinidad, éxito financiero y roles de género tradicionales.

Sinopsis de Louis Theroux: Dentro de la machosfera, el documental estreno de Netflix

-louis theroux dentro de la machosfera - Netflix

En su recorrido por centros de poder y lujo como Miami, Nueva York y Marbella, Louis Theroux se adentra en el corazón de la denominada "machosfera", un ecosistema digital que ha cobrado una fuerza inusitada en este 2026.

Este espacio online está compuesto por una red de influencers casi exclusivamente masculinos que han construido imperios mediáticos ofreciendo consejos sobre fitness, éxito financiero y superación personal. Sin embargo, tras la fachada de la autoayuda, el periodista británico identifica una estructura mucho más compleja y controvertida, donde el mensaje de empoderamiento individual suele mezclarse con una retórica de confrontación hacia los valores de la sociedad moderna.

Tráiler de Louis Theroux: Dentro de la machosfera

Embed - LOUIS THEROUX: DENTRO DE LA MACHOSFERA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 11 Marzo/26 - NETFLIX

Reparto de Louis Theroux: Dentro de la machosfera

REPARTO PRINCIPAL:

  • Matthew Broderick
  • Helen Hunt
  • Willie

PRODUCCIÓN: Touchstone Pictures

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