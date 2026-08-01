Estilo minimalista y jardín selvático: así es la increíble casa de Oscar Martínez Así es el hogar que el actor argentino eligió para vivir en Marbella, un lugar que no pasa desapercibido por su diseño. Agregar C5N en









Así es la casa que comparten el actor y la escritora en España. Redes sociales

Oscar Martínez y Marina Borensztein muestran detalles de la casa donde viven en Marbella.

La vivienda combina un estilo moderno con espacios pensados para el confort.

La decoración refleja una estética cuidada y una fuerte presencia de la luz natural.

El exterior completa la propuesta con un ambiente que invita al descanso y el contacto con la naturaleza. Oscar Martínez y Marina Borensztein eligieron Marbella, en España, para instalarse y disfrutar de una vida más tranquila. A través de las publicaciones que la escritora y motivadora social comparte en sus redes sociales, también deja ver distintos rincones de la vivienda que comparten. Con un estilo moderno, ambientes luminosos y una decoración cuidada, la casa se convirtió en uno de los aspectos que más llama la atención de sus seguidores.

La propiedad combina un diseño contemporáneo con espacios pensados para brindar comodidad y funcionalidad. Predominan los tonos neutros, la iluminación natural y una estética minimalista que aporta una sensación de calma en cada ambiente. Cada detalle parece estar integrado para mantener una decoración simple, pero elegante.

@marinaboresz Bailas? Te gusta bailar sola solo en casa ? Probaste? #baile #tiktok #trend sonido original - MarinaBores Uno de los espacios más llamativos de la casa es el living, que apuesta por una distribución amplia y muy luminosa. En este ambiente se destacan un sofá de tonos claros y dos sillones individuales que completan el sector de estar, acompañados por una mesa ratona de diseño elegante. Los colores neutros, la presencia de grandes ventanales y los detalles decorativos aportan calidez y crean un espacio moderno, pensado para disfrutar de un entorno relajado.

Como es la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein El living también sobresale por su piso de madera en espiga, que aporta calidez y contrasta con los textiles en colores suaves. La luz natural ingresa a través de grandes ventanas y refuerza la sensación de amplitud, mientras que la distribución conecta los distintos sectores de la vivienda de manera fluida.

La cocina es otro de los ambientes que refleja el estilo de la casa. Los muebles en tono sage green se combinan con mesadas claras y azulejos blancos brillantes que potencian la iluminación. Además, los estantes abiertos y la organización de los electrodomésticos le dan un aspecto práctico y ordenado, ideal para las recetas que Marina Borensztein suele preparar y compartir en sus redes sociales.