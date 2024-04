Con Emily Ratajkowski como protagonista, Victoria Secret promocionó sus nuevas microbikinis

Las dos piezas de su microbikini estuvieron adornadas con tiras finas y apliques metálicos. Además, combinó su look con una falda negra de estampado de hojas y un cinturón del mismo tono.

“Transpórtate al paraíso con un adelanto detrás de escena de nuestra última campaña” comunicó la empresa en la publicación que subió a su perfil con imágenes de Emily Ratajkowski.

Tanto ella como otras modelos vistieron diversos trajes de baño, intentando capturar la esencia del verano, como así también formando parte de una novedosa campaña en la que se buscó abarcar distintos cuerpos, respondiendo así a las críticas sobre los estándares de belleza que suelen protagonizar estas sesiones fotográficas.

Presagio de la moda: cuál es la microbikini que Pilar Rubio puso de moda el año pasado y ahora es furor

Pilar Rubio, la esposa de Sergio Ramos, vistió una microbikini que está causando furor en el calor europeo. La influencer, fanática de las microbikinis, se mostró en su cuenta de Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores, con un conjunto que reúne las últimas tendencias.

La influencer eligió para una de sus últimas producciones de fotos, un conjunto estampado con flores, dibujos de inspiración tribal y hasta duplas con rayas. Este diseño, que es uno de sus favoritos, cuenta con un corpiño con corte triangular y una bombacha colaless de tiro bajo. En cuanto al estampado, este incluyó unos bordados de flores en rojo, naranja, amarillo y verde, en el costado de cada pieza.

Su look lo complementó con un make up muy llamativo. Le sumó sombras en tonalidades nude, máscara de pestañas en total black, rubor rosado en las mejillas, contouring, iluminadores y un labial rosado cargado de gloss. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo.