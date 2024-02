Emily Ratajkowski volvió a mostrar la moda del calor con una microbikini estampada

emily ratajkowski microbikini Instagram

En otras fotos de la publicación, se la pudo ver con una gorra con visera de estampado verde militar, un par de anteojos de sol oscuros XL estilo mosca, un collar de pedrería y unos brazaletes dorados que combinaron con un par de aros de argollas.

La modelo recibió millones de “me gusta” y miles de comentarios por parte de sus seguidores, que mantienen la fidelidad a sus reacciones. Como suele suceder, recibió elogios por su look y por el diseño de los trajes de baño de su marca.

La ex Gran Hermano, Coti Romero, disfrutó del calor en la pileta con una microbikini estampada a la moda

Coti Romero sorprendió en sus redes sociales al vestir una microbikini estampada que marca tendencia. La ex participante de Gran Hermano llamó la atención con un conjunto que usó para disfrutar del sol junto a una pileta. La influencer decidió tomarse un descanso luego de su participación en el programa de Marcelo Tinelli, donde su presencia fue motivo de varias polémicas a lo largo del certamen.

En esta ocasión, se mostró bajo el sol de verano con una microbikini de dos piezas y con un diseño audaz. El conjunto elegido contó con un estampado de rombos en tonos negro y beige. El traje de baño incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en ambos costados de la cadera. Sentada en el borde de las escaleras de ingreso a la pileta, posó cerca de flotadores y con una bebida en la mano, mientras de fondo se podían ver las reposeras del complejo donde decidió tomarse unos días de descanso.

Coti Romero recibió miles de "me gusta" y comentarios a raíz de esta publicación. La ex participante de Gran Hermano continúa incrementando su fama, consolidándose como una de las máximas referentes en el mundo de la moda. Cada una de sus publicaciones convierte a su look en tendencia y confirma su capacidad para instalar su estilo.