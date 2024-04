Emilia fue la primera artista en innovar con una plataforma voladora que atravesó el Movistar Arena llevándola desde el escenario principal al escenario secundario ubicado en el otro extremo del bowl.

Sobre el escenario, la también bailarina, contó con la presencia de su novio, Duki, y amigos como Tiago Pzk, Callejero Fino, FMK y Nicki Nicole con quienes compartió diferentes momentos de la noche. Además, entre el público, quienes dieron el presente fue la familia de la cantante nacida en Nogoyá.

El momento más sensual fue cuando los novios cantaron Los del Espacio en el que Emilia no se privó de bailarle al trapero que despertó los gritos y suspiros de los presentes.

EMILIA BAILÁNDOLE A DUKI Y LA CARA DE ÉL pic.twitter.com/J4vcRUgCNt — (@moratstoess) April 7, 2024

Pero también, se mostraron más enamorados que nunca cuando, en las tablas, cantaron Como si no importara, el primer single que lanzaron juntos cuando aún no habían blanqueado su relación. Tras finalizar la performance, ella no se privó de besar apasionadamente al artista nacido en Almagro.

El fuerte descargo de Emilia sobre las críticas y comparaciones entre las mujeres

Además de desplegar un gran show, Emilia Mernes se tomó unos minutos para hablar y mostrarse cercana a sus fanáticos que estuvieron en el primero de los diez recitales que brindará en el Movistar Arena.

Sobre la plataforma voladora, la artista se abrió con sus fans y habló sobre las críticas y pidió que se deje de comparar a las mujeres.

Entre otras cosas, se refirió a la polémica que se abrió por no pronunciarse cuando fue consultada por la gestión presidencial de Javier Milei, como sí lo hicieron Lali Espósito y María Becerra, entre otras colegas.

“Quiero ser muy sincera y la verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada por todo el odio que he recibido en las redes. Es un lugar donde puedo interactuar con ustedes pero por momentos se vuelve un espacio muy hostil. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí o no tuviera mi terapia y trabajo el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar hoy acá”, señaló.

También enalteció el trabajo de muchas mujeres por defender sus derechos: “Me identifico con otras artistas mujeres que me inspiran y que amo, pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente, es agotador, demasiado se nos exige a nosotras en la industria”.

Y agregó: “Ya basta de compararnos que si nos copiamos, que quién hace más números, que quién usó esto primero. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran sobre el escenario, levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco, me encanta. Acompáñennos, es muy difícil para nosotras”.