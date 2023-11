Cómo ver mi Spotify Wrapped 2023: el top de canciones y artistas del año

Spotify Wrapped 2023 Redes sociales

El método “scrobbling” es en donde se registra todas las canciones, grupos y podcast de cada usuario. Se organiza la información anual de cada oyente y se realiza un informe con un video simulando historias de redes sociales como Instagram y WhatsApp.

Una de las novedades fue la videollamada con el artista que más escuchaste. Se trata de una grabación previa del cantante o banda en el que agradecen por haberlos escuchado. De los más destacados están Taylor Swift y Tini Stoessel.

Las cinco canciones más escuchadas el año pasado fueron "As It Was" de Harry Styles, "Heat Waves" de Glass Animals, "STAY (con Justin Bieber)" de The Kid LAROI, y "Me Porto Bonito" y "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny.

Por qué no puedo ver mi Spotify Wrapped 2023

Es lanzado el último día de noviembre o el primer día de diciembre, entre esas fechas, cada uno sabe cuál es el Spotify Wrapped, pero puede ser que en algunas cuentas demora mucho más.

Aparece en la parte de Inicio, luego hay que tocar en Tu año en Sportify y te va sectorizando según lo que cada usuario tenga ganas de ver. Además, te cuenta cuántas canciones escuchaste, cuál fue el mayor tema escuchado y por cuántos géneros navegaste.

De no aparecer en los primeros días de diciembre, quiere decir que la aplicación tuvo una falla que no es propia de tu celular.