Camila Homs reveló quién es la persona que más odia y por qué

La modelo Camila Homs estuvo en conflicto judicial con Rodrigo De Paul por la cuota alimentaria de sus hijos luego de su separación y mientras él estaba en pareja con Tini Stoessel. Sin embargo, en las últimas horas confirmó quién es la persona que más odia y no es el jugador.

Fue Mariana Brey en Socios del Espectáculo quien contó que está en pleno conflicto con otra persona. “Voy a hablar de Camila Homs y su ex abogado Ignacio Trimarco. Hubo una audiencia de juicio. Lo que me explicaban es que fue como un juicio y no una mediación. Esto pasó en el Tribunal de disciplina del Colegio de abogados”, expresó.