Cómo fue la primera semana de The Floor y los desafíos que se le vienen a Guido Kaczka

Finalmente desembarcó en la pantalla de El Trece, The Floor la conquista , un ciclo de juegos que premia el saber con categorías y eliminación constante. Con una trama interesante, el día del debut resultó victorioso con varios picos de 13 puntos de rating, algo impensado hace meses con un Telefe que no tenia competencia.

Son cifras que hace mucho que Adrián Suar y su equipo no veían, algo que genera expectativa a la espera del tándem que se viene con Guido Kaczka y Fantino en las próximas semanas, dejando afuera a Los 8 Escalones del millón y La noche perfecta.

The Floor la conquista Guido Kaczka El Trece

Pero el camino de Guido no será fácil, y aún es pronto para definir si será un éxito o un fracaso, ya que tendrá que enfrentarse a varios desafíos a corto plazo y allí podremos ver que tan fuerte y fiel puede ser su audiencia.

The Floor, el nuevo programa de Guido

La competencia que enfrentara a muy corto plazo son las nuevas apuestas de Telefe: Bake Off Famosos, que aún no esta definido si irá semanal o a diario aunque todo hace pensar que será diario, la emisión de los Premios Martin Fierro para el lunes 9 de septiembre y algunos partidos que emite el canal de las pelotas por la Copa Libertadores. Además, si bien aún no está del todo claro si hará su debut el cantando 2024 en la pantalla de América TV, de confirmarse puede sacar algunas décimas, nada preocupante pero a la hora de la sumatoria, cuenta.

Los números de la primera semana de The Floor:

Lunes 12,4.

Martes 9,3.

Miércoles 8,6.

Jueves 8,4.

Viernes 9,6.

Promedio de la primera semana: 9,7 puntos de rating.

Sus picos:

Lunes 13,3.

Martes 10,0.

Miércoles 9,7.

Jueves 9,3.

Viernes 10,4.

Esta noche se emitirá la primera final del concurso, para que estratégicamente la próxima sea el lunes 9 de septiembre y competirle a los Martin Fierro.

Martín Fierro Redes sociales

Desde el canal de Constitución están esperanzados a que los números se mantengan y si bien esperaban que el promedio estuviera sobre los 10 puntos, se lo da por aprobado en un horario con números que ese canal no veía desde la salida de El Hotel de los famosos.

En un análisis exhaustivo y frente a la nueva competencia que se viene, si Suar no apura la salida de su reality el ciclo de preguntas y respuestas puede perder un punto, quedando en un rating similar como el de Los 8 escalones del millón que oscila entre los 6,5 y 7,5 puntos de rating. Mientras tanto, se puede ver que se mantendría su audiencia con promedios por sobre los 8,5.

Mientras tanto, se sigue preparando lo que será Por Amor o por dinero, el reality de parejas, que aun no tiene fecha de estreno pero que sí o sí quieren que se emita este próximo mes ya que no se enfrentara a otro similar y de la misma productora que es Kuarzo y hablamos de Gran Hermano que aun no esta definido si saldrá antes que termine el año o si seguirá con la pauta de que comience en marzo del 2025, haciendo que el mencionado reality de El Trece culmine en diciembre, que es lo que esta proyectado.