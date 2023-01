Cómo es la polémica cirugía a la que se sometió Cande Tinelli

Sin siquiera una ronda de preguntas y respuestas, Lelé se mostró al aire libre y explicó la situación . " Para los que me preguntan (real), si me puse, les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno ", aseguró, reemplazando la palabra glúteos por un emoji que se suele utilizar para hacer referencia a esta parte del cuerpo.

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago". Candelaria Tinelli es muy reconocida en las redes sociales por la inmensa cantidad de tatuajes que se realizó en todo su cuerpo, ya que es una moda que no muchas personas pueden llevar adelante.

Recientemente, en Argenzuela se confirmó que la artista está trabajando en la plataforma OnlyFans e incluso se hizo referencia a sus ingresos por el contenido que comparte. "Las cuentas cuestan entre 8 y 10 dólares cada una y la plataforma se queda con el 30% de lo recaudado", develó el panelista Agustín Rey.

Así es la cirugía de aumento de glúteos

También conocida como "gluteoplastía", esta operación se lleva a cabo con anestesia local y sedación. Se utiliza para aumentar el volumen de los glúteos, ya se con prótesis o con la propia grasa del paciente, la cual se extrae por medio de una liposucción.

Como resultado de esta intervención, se logra conseguir un mayor volumen en la zona, además de una forma más definida, redonda y firme. Según el paciente, luego se tendrá entre uno y siete días de reposo, tiempo que se deberá esperar para ver los resultados, los cuales son permanentes.