Cómo continúa la salud de Guillermo Coppola tras haber sido internado de urgencia

Fue el propio manager el que bromeó sobre su estado de salud y reconoció: “Hay un viejo dicho que dice 'hierba mala nunca muere'... Ayer me levanté con un dolorcito bajo la tetilla derecha, podía ser un dolor muscular, por ahí posición del sueño. De todas maneras me fui después al gym a cumplir con la rutina que tengo después del Covid”.

"Al mediodía se incrementó ese dolor, ya me dolía al respirar, entonces no dudé y me fui a la Clínica Colón", manifestó en EPA.

El representante dio positivo de coronavirus en enero de 2021 y apenas dos meses después, en marzo, lo internaron por una grave enfermedad respiratoria producto del Covid. “Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida”, había contado en aquel entonces. En ese momento, los médicos le pronosticaron que debería vivir con oxígeno de por vida.

Guillermo Coppola tendrá su BioPic en el 2024

La serie, con el nombre "Coppola, el representante", ya se encuentra en la etapa de filmaciones. Además, ya se dieron a conocer las primeras imágenes donde el actor Juan Minujín es quien interpreta al propio Guillermo Coppola. Serán 6 episodios de 45 minutos donde se relatará la vida del "Guillote" durante los años '90.

La misma Coppola se transmitirá por la plataforma Star+ y contará con la dirección de Ariel Winograd, quien también tuvo este cargo en la película El robo del siglo.

Los dueños de los derechos de la transmisión de este contenido han adelantado una sinopsis: "En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola (Juan Minujín), el manager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia".