Coldplay, la última banda de estadio de una generación

Se puede decir que el show de Coldplay es un espectáculo instagrameable, pero todos los videos que puedas ver en redes sociales no le harán justicia a la experiencia 360, a la potencia de su sonido, a la performance arrollador y a la fiesta de colores que se apodera de 65 mil almas al mismo tiempo, logrando que la sonrisa se contagie a través del sonido.

Coldplay River 25 de octubre

En su presentación, la banda hace partícipe al público de la puesta en escena con la entrega de pulseras con luces que funcionan a través de un generador remoto y que se acoplan al ritmo de la música y a las sensaciones que el espectáculo busca transmitir: ser parte de una constelación en el universo de Music of the Spheres.

Este tour 2022 es una gira conceptual que también hace bandera en el planteo de generar conciencia activa en relación al cuidado de los recursos naturales. En 2019 los británicos habían decidido no salir más de gira hasta encontrar la forma de hacerla de una manera más sustentable y este tour marcó el regreso después de la pandemia con los ejes “Reducir, Reinventar, Restaurar”.

Coldplay volvió a la Argentina después de cinco años

En la noche del martes Coldplay volvió a tocar en vivo en el país después de más de cinco años. El estadio de River estuvo colmado y explotó cuando, entre fuegos artificiales y caminando por la pasarela, los integrantes de la banda llegaron al escenario con Music of the Spheres, seguida por Higher Power.

Las miles de personas no pararon de corear, algo que sucedería reiteradas veces a lo largo de la noche, con los hits Yellow, Viva la Vida, A Sky Full of Stars y Clocks, que ya son consideradas himnos . Además, tocaron por primera vez en suelo argentino canciones de sus dos últimos álbumes, Music of the Spheres (2021) y Everyday Life (2019), como Humankind, My Universe y Sunrise.

No perdieron la oportunidad de homenajear la música argentina y al sonar los primeros acordes de De música ligera de Soda Stereo, el público explotó en los vibrantes coros de la icónica canción. En toda su gira, la banda suele hacer un cover de algún tema emblemático del país en el que está para generar otro tipo de vínculo con los asistentes.

Coldplay set list

“Es el mejor martes de mi vida”, dijo Chris Martin en uno de los momentos más emotivos de la noche. Su esfuerzo por hablar en español y hacerse entender con los locales, además de halagar la potencia del público argentino, demuestra una vez más la empatía y sensibilidad que lo caracteriza como líder de la banda.

Así se volvió realidad el regreso de la agrupación británica que tendrá sus próximos conciertos los días 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2, 4, 5, 7, y 8 de noviembre. Esta gira no es solamente es histórica por la magnitud de la concurrencia sino también por el compromiso con el medioambiente que guio cada decisión del tour.

Se da inicio entonces una seguidilla de recitales en el país que más que una experiencia multisensorial, es una experiencia mágica y a color.