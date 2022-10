Coldplay hizo estallar River en el primero de sus diez conciertos

La banda británica Coldplay pisó suelo argentino y brindó el primero de sus diez shows en el estadio de River. En el marco del Music of the Spheres World Tour, la banda presentó su último disco y recorrió gran parte de su trayectoria con sus hits más conocidos. Además, hubo un homenaje a Soda Stereo.

En un momento de euforia total, Chris Martin, el líder de la banda, expresó: “Estamos muy felices de estar acá, gracias a todos por venir. Buenos Aires es la casa de mi corazón, la casa de mi alma, estamos muy agradecidos”. Lejos de simplemente cumplir con sus palabras, agregó: “Es el mejor martes de mi vida”.

"Yellow", "Clocks", "The Scientist", "Viva la Vida", "A Sky Full of Stars", "In My place" y "Fix You", fueron algunos de los éxitos que tocaron con permanentes estímulos visuales, fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, los clásicos rayos láser y distintas pantallas.

Uno de los momentos más emocionantes fue el homenaje a Soda Stereo, tal y como sucedió en 2017, tocaron “De música ligera” y agradecieron a cada uno de los integrantes de la banda. Además, en la previa al recital, publicaron una imagen en la que se veía la batería con un 10 en alusión a Diego Maradona.

Cuáles son las calles que estarán cortadas por el recital de Coldplay en River

Las cinco cuadras que van desde avenida del Libertador, entre Lidoro Quinteros y Guillermo Udaondo, permanecerán valladas por completo

Toda la avenida Monroe, partiendo desde Lidoro Quinteros hasta avenida Figueroa Alcorta, también estará cerrada en su totalidad

En estos dos casos, será una especie de “V” la que cierre todo el perímetro hasta llegar a los alrededores del Monumental

Cómo serán los accesos y puertas

Puerta G y Puerta Maratón nueva, ingresa por Libertador y Quinteros Campo: Puertas X-Y-Z, ingresa por Campo Salles y Libertador

