Ciro en Vélez: emociones, homenajes y un reencuentro que ilusionó a los fanáticos de Los Piojos

La gran cita comenzó cerca de las 22 -previamente había abierto el escenario la hija del cantante, Manu Martínez, junto a su banda- cuando una mano animada proyectada en las pantallas gigantes del estadio, iba destruyendo varios edificios de la ciudad a la vez que subían los músicos. Los acordes de El Balneario de los Doctores Crotos no se hicieron esperar para luego continuar con Arco, Banda de Garage y Angelito, en un repertorio que prometía ser bien “piojoso”, algo que el público venía reclamando de buena manera desde hace tiempo.

El escenario era imponente, a pesar de no contar con pasarela en el medio esta vez. Incluso en pleno show se proyectó un video en cámara rápida sobre cómo fue su armado, mientras Los Persas musicalizaban y Ciro aprovechaba el parate para cambiar de vestuario. Y si de aprovechar las pantallas hablamos, uno de los grandes momentos de la noche ocurrió cuando el cantante homenajeó a Charly García con el tema Raros peinados nuevos mientras se proyectaba un remasterizado del videoclip original con Charly vestido de médico.

Pero este no fue el único homenaje de la larga noche, ya que otro de los momentos emotivos sucedió con la canción Luz, cuya letra habla de seguir los sueños y no rendirse. En este sentido, las pantallas ilustraron con los mejores momentos de la Selección Argentina en Qatar 2022. “Gracias Selección por demostrarnos que los argentinos no somos individualidades, también podemos lograr cosas en equipo y trabajando juntos”, gritó Ciro mientras en el campo comenzaba a corearse “dale campeón, dale campeón”.

Las incontables banderas en el campo y la lista con mayoría de temas viejos, generaron un clima “piojoso” como hacía rato no se veía en un show de Ciro. Y en ese marco llegó la gran sorpresa de la noche. Un reencuentro que se hizo esperar 15 años y que parecía que no sucedería jamás. Ciro Martínez y Daniel “Piti” Fernández se fundieron en un abrazo y volvieron a compartir un escenario juntos para hacer Bicho de Ciudad y Pacífico. La esencia de Los Piojos en su máxima expresión, juntos nuevamente para las lágrimas e ilusión del público presente.

Nunca se supo bien qué fue lo que detonó la pelea entre ambos y que generó la separación total de la mítica banda de Palomar. Piti aseguraba en los medios que Ciro quería cobrar más dinero que el resto, mientras que Ciro afirmaba que el guitarrista quería cantar en más temas, pero lo cierto es que esas rispideces parecen haber quedado de lado para sorpresa de todos. Ni el fanático de Los Piojos más optimista hubiese imaginado una escena como la que se vivió anoche en el Estadio de Vélez.

La ilusión de que se vuelvan a juntar todos para uno -¿o más?- rituales sigue intacta. Por lo pronto, Ciro y los Persas anunciaron un nuevo show antes de fin de año. Si bien no confirmó fecha exacta, el cantante reveló que esta vez no será en el Luna Park, sino que la cita será en el Movistar Arena. “Fui a ver a Divididos el otro día, y suena lindo el Movistar”, expresó el artista. Habrá que esperar para ver si el reencuentro en Liniers logra concretar el sueño de tantos. ¿Volveran Los Piojos en 2024?