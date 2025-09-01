IR A
IR A

El inesperado anuncio de Charly García que sorprendió a todos los fanáticos

El músico realizó una publicación en sus redes sociales y dejó boquiabiertos a sus seguidores tras confirmar una colaboración con el histórico artista británico, que verá la luz en octubre. ¿Será para su cumpleaños?

Charly García adelantó una colaboración con Sting que se lanzará en octubre

Charly García adelantó una colaboración con Sting que se lanzará en octubre

Charly García está más vigente que nunca y en sus redes sociales hizo un inesperado anuncio que sorprendió a todos los fanáticos: lanzará en octubre una colaboración con el histórico artista británico, Sting.

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.
Te puede interesar:

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

En su cuenta de Instagram, el músico argentino posteó un video donde solo se visualiza una ventana al anochecer, y solo se escucha ruido de calle, de gente caminando y tránsito con un escrito que dice “Charly García y Sting. October 2025″.

En el posteo, acompañó la publicación con la frase “I´m doing in my way" (Lo estoy haciendo a mi manera). Rápidamente, el propio artista británico respondió: “Hermano”, con un corazón y la estatua de la Libertad. La canción podría llegar en formato vinilo, y según revelaron fuentes de Sony Music a Clarín “se viene algo muy grande”. ¿Será para el cumpleaños de Charly?

Embed - Charly García on Instagram: "I’m doing it my way."

Este anuncio se suma a unas imágenes del propio Charly durante el fin de semana donde fue visto recorriendo la ciudad porteña en un taxi antiguo, sentado en la parte trasera rodeado de un equipo y cámaras de cine, en un claro set de filmación. ¿Un indicio de lo que está preparando con Sting?

Embed

García y Sting se encontraron en Buenos Aires, en febrero pasado cuando el británico hizo sus presentaciones en el Arena. Antes de subir al escenario, el exlíder de The Police recibió en camarines al músico argentino, en un encuentro cargado de historia y admiración mutua.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al músico Charly García con el título de Doctor Honoris Causa. "Ahora pueden llamarme Doctor Charly García", dijo el compositor con los dedos en V.

La ceremonia se realizó este martes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sede de la calle Puán, adonde el músico llegó acompañado de su manager y fue ovacionado.

El compositor, de 73 años, fue elegido por la cátedra de Música Popular de la casa de estudios, que lo homenajeó “por su aporte a la música y a la cultura argentina”. Ricardo Manetti, decano de la Facultad, afirmó que el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

últimas noticias

play
Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

Hace 6 minutos
La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Hace 17 minutos
Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Hace 18 minutos
Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Hace 19 minutos
Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Hace 22 minutos