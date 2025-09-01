El músico realizó una publicación en sus redes sociales y dejó boquiabiertos a sus seguidores tras confirmar una colaboración con el histórico artista británico, que verá la luz en octubre. ¿Será para su cumpleaños?

Charly García está más vigente que nunca y en sus redes sociales hizo un inesperado anuncio que sorprendió a todos los fanáticos: lanzará en octubre una colaboración con el histórico artista británico, Sting.

En su cuenta de Instagram, el músico argentino posteó un video donde solo se visualiza una ventana al anochecer, y solo se escucha ruido de calle, de gente caminando y tránsito con un escrito que dice “Charly García y Sting. October 2025″.

En el posteo, acompañó la publicación con la frase “I´m doing in my way" (Lo estoy haciendo a mi manera) . Rápidamente, el propio artista británico respondió: “Hermano” , con un corazón y la estatua de la Libertad. La canción podría llegar en formato vinilo, y según revelaron fuentes de Sony Music a Clarín “se viene algo muy grande”. ¿Será para el cumpleaños de Charly?

Este anuncio se suma a unas imágenes del propio Charly durante el fin de semana donde fue visto recorriendo la ciudad porteña en un taxi antiguo, sentado en la parte trasera rodeado de un equipo y cámaras de cine, en un claro set de filmación. ¿Un indicio de lo que está preparando con Sting?

García y Sting se encontraron en Buenos Aires, en febrero pasado cuando el británico hizo sus presentaciones en el Arena. Antes de subir al escenario, el exlíder de The Police recibió en camarines al músico argentino, en un encuentro cargado de historia y admiración mutua.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al músico Charly García con el título de Doctor Honoris Causa. "Ahora pueden llamarme Doctor Charly García", dijo el compositor con los dedos en V.

La ceremonia se realizó este martes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sede de la calle Puán, adonde el músico llegó acompañado de su manager y fue ovacionado.

El compositor, de 73 años, fue elegido por la cátedra de Música Popular de la casa de estudios, que lo homenajeó “por su aporte a la música y a la cultura argentina”. Ricardo Manetti, decano de la Facultad, afirmó que el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.