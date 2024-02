Charlotte Caniggia disfrutó de Iguazú sin pasar desapercibida con la microbikini del momento

Su más reciente publicación la muestra disfrutando de las majestuosas Cataratas del Iguazú, luciendo un conjunto fucsia que incluye una parte superior de microbikini adornada con flecos y un pantalón de cintura alta con aberturas estratégicas, demostrando su preferencia por los estilos osados y coloridos.

La elección de este llamativo look por parte de Charlotte Caniggia no solo reafirmó su estatus como ícono de estilo sino que también generó una significativa respuesta en Instagram, donde sus seguidores no tardaron en expresar su admiración y apoyo. Con esta publicación, la mediática no solo compartió un momento de su vida personal sino que también se posicionó una vez más como una influenciadora de moda, capaz de inspirar tendencias y capturar la atención del público con su audacia y originalidad.

Zaira Nara sorprendió mostrando el modelo furor de microbikini de Miami en un probador

Zaira Nara capturó la atención en Instagram desde el probador de una tienda en Miami, luciendo una microbikini con un estampado único que refleja las tendencias más actuales de la moda. Con su habilidad innata para destacar en el mundo fashionista, la modelo e influencer compartió con sus más de siete millones de seguidores una foto, en medio de tantas otras, que demuestra su gusto por los trajes de baño, especialmente con diseños que combinan patrones cuadrillé y florales.

En la foto, se la pudo ver posando con confianza, vestida con una microbikini de dos piezas que mezcla tonos celestes y rosados en un estampado cuadrillé adornado con flores. Este conjunto, que destaca por su corpiño con detalles de frunces y una bombacha colaless ajustable, incorpora un toque de elegancia y frescura al look de playa.

Además, los ajustes tanto en la parte inferior como en el superior llevan el mismo patrón cuadrillé estilo Vichy, en blanco y azul, añadiendo un aspecto sofisticado al conjunto.

La naturalidad de Zaira Nara en esta selfie, sin maquillaje y con el pelo suelto y liso, complementa a la perfección su look. Bajo el título "Miami days", la modelo no solo muestra su día de compras sino que también comparte otros momentos de su vida personal, acercándose aún más a sus seguidores, quienes reaccionaron dejando miles de "me gusta"