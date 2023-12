Charlotte Caniggia marcó la tendencia de las microbikinis con un modelo innovador

Este look se posiciona como una novedad para la próxima temporada.

Charlotte Caniggia optó por una microbikini que sorprendió a sus seguidores . La hermana de Alex Caniggia posó con un traje de baño que dará que hablar en la próxima temporada. Gracias a estas historias frente al espejo de un ascensor, la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis marcó tendencia con este particular look.

La influencer, que se destaca como participante del Bailando 2023, eligió para esta foto una trikini que marca tendencia. La influencer lució este conjunto que contó con un corpiño con molde triangular c on tiras que se sujetan detrás del cuello. El resto del conjunto contó con una pieza ultracavada en tono verde oscuro con estampado camuflado y tiras alrededor de la cintura.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

La mediática complementó su look con el pelo atado y con muy poco maquillaje, mostrando cierta relajación en la imagen. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. Este tipo de traje de baño seguramente se convierta en una novedad para la próxima temporada, ideal para las apuestas audaces.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

Yanina Latorre disfrutó del sol al borde la pileta con una microbikini estampada ideal para el verano

Yanina Latorre se mostró a orillas de una pileta vistiendo una microbikini que marca tendencia. La panelista de LAM sorprendió a sus seguidores desde Jujuy, en donde se encuentra de vacaciones. La mediática viajó con dos amigas y compartió uno de sus momentos del día en su cuenta de Instagram.

La panelista compartió en su cuenta de Instagram una selfie en la que mostró detalles de su microbikini. En la foto se puede ver que usó un traje de baño de dos piezas estampado, con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, le sumó unas gafas de sol, una combinación ideal para una tarde como la que pasó al lado de la pileta.

Yanina Latorre microbikini Instagram

"Las 3 felices en los piletones de donde se saca la sal! En las Salinas Grandes (Jujuy), un lugar increíble, un desierto de sal! Una paz y un disfrute increíbles”, escribió en la publicación. La panelista se mostró conforme con su viaje, en donde durante por varios días visitó los principales puntos turísticos de esa provincia con sus amigas. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y los paisajes que visitó.