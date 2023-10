Charlotte Caniggia celebró la llegada del calor con una microbikini neón y de un modelo osado

Ansiosa por la llegada del verano, la influencer decidió adelantar la temporada con un look playero que promete ser tendencia. Recientemente compartió en sus historias imágenes bajo el sol, luciendo un conjunto de baño de dos piezas con tonalidades neón, abarcando colores como el naranja, fucsia y verde, todos realzados con un estampado animal print de leopardo en negro.

El diseño de la microbikini incluyó un corpiño con sutiles aberturas en la parte central y una bombacha colaless diminuta, que se destacaba por tener doble tira ajustable a los lados de la cadera. Para complementar el look, eligió un maquillaje con pestañas postizas en negro intenso, rubor rosado y labios en tono rosa con acabado mate. Su cabello, lacio y con raya al lado, completó el conjunto.

“Las razones por las que no me expongo mucho al sol”, escribió Charlotte Caniggia en la publicación. En esa imagen se mostró en detalle su bombacha y el nivel de bronceado. La publicación reunió miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fans que elogiaron su look.

El modelo del momento: Cinthia Fernández mostró la microbikini rosa que es la tendencia del verano

Cinthia Fernández lució una microbikini fucsia desde la playa y reafirmó su gran momento en redes sociales, donde desde hace varias semanas se encuentra promocionando con muy buena repercusión los nuevos modelos de su propia línea de trajes de baño. La bailarina se filmó de espaldas vistiendo este conjunto que sigue marcando tendencia.

La panelista aprovecha su paso por la playa para continuar promocionando sus microbikinis. Fanática del calor y de la playa, se mostró a orillas del mar y compartió con sus más de 6 millones de seguidores los detalles de este nuevo conjunto. Para esta tarde de sol, eligió un traje de baño de dos piezas color fucsia de tela texturada con corpiño estilo top con una abertura en el medio y tiras que se anudan alrededor de la cintura.

Además, contó con detalles que incluyeron breteles regulables que se abrochan en la espalda. Para la parte inferior, eligió una bombacha diminuta, colaless y con elásticos anchos en los laterales.

La bailarina impuso su estilo nuevamente y sorprendió con su look al natural, con el pelo suelto y sin maquillaje. “Bomba Barbie”, escribió Cinthia Fernández en la foto que subió a sus redes sociales, donde sorprendió a sus 6 millones de seguidores.

