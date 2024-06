Chano reveló que Tini Stoessel le salvó la vida durante su última internación: "Resucité..."

Todo comenzó con una repentina publicación de Chano en su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: " Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo ". Con estas palabras, fue muy evidente a la hora de hacerle un guiño a Tini Stoessel , ya que estas palabras pertenecen a la letra del tema Miénteme, el cual lanzó en 2021 junto a María Becerra.

Por eso, rápidamente consiguió hacerse viral en la plataforma y obtuvo casi un millón de visualizaciones, además de superar los 23 mil me gustas otorgados por los fans ilusionados. Ante esta situación, muchos se preguntaron si esto significaba que iban a trabajar juntos en una canción, por lo que el propio líder de Tan Biónica se encargó de confirmar la verdad.

Chano Tini tweet 2 Chano ilusionó a todos con esta publicación sobre Tini Stoessel. X (ex Twitter)

Al día siguiente, respondiendo a la consulta de un seguidor, Chano desmintió un tema junto a Tini: "No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben". Con esto, hizo una mención sutil a su complicada internación del 2023.

Para finalizar, el líder de Tan Biónica explicó: "Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité". De esta manera, emocionó a todos sus seguidores al poner a Stoessel en un escenario admiración absoluto para recuperarse de su problema de salud.

Chano Tini tweet 1 Chano confirmó que Tini le salvó la vida. X (ex Twitter)

