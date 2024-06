Tini Stoessel reveló que se volvió encontrar con un viejo amor: "Me tiene muy emocionada"

En su última publicación, la actriz se animó a adelantarle a sus fanáticos cuál es su próximo rumbo: “Estoy filmando una serie y me tiene muy emocionada este proyecto. Los amo”. En las dos fotos que publicó en su feed, se la ve sonriente y con un nuevo look, con pelo bastante corto y ya no rubia, sino morocha.

Tini Stoessel Instagram

De esta manera, después de haber dejado de lado su enorme carrera donde dio el gran salto tras protagonizar a Violetta y dedicarse de lleno a la música, la joven argentina volverá a la actuación y será en una miniserie.

La intérprete de Diciembre y Quiero volver, entre otros, filmará en México una ficción corta llamada Lost Girl, que será de apenas seis capítulos en su primera temporada. “Acompañará a Tini en el protagónico Toto Ferro, quien debutó en cine dirigido por Luis Ortega en 'El Ángel’, haciendo de Robledo Puch”, reveló Laura Ubfal.

Tini Stoessel podría actuar junto a Lali Espósito

Más allá que por ahora, Tini Stoessel está en México para filmar una miniserie, también trascendió que la exVioleta podría trabajar junto a Lali Espósito, algo que los fanáticos esperan desde hace mucho tiempo.

De igual modo, esta colaboración no estaría ligada a la música, sino que también a la actuación, un rubro que las dos conocen muy bien y tienen grandes actuaciones. Según la página Internet Movie Database (IMDb), en esta oportunidad las actrices trabajarán en la miniserie De tontas, ni un pelo, que se grabará en los Estados Unidos y en México.

Tini Lali Captura de pantalla

Ambas también compartirán pantalla junto a Paola Michelle, Diana Bovio y Cassandra Sánchez Navarro. Hasta el momento, no hay información sobre alguna fecha estimulada de cuándo podría salir y aún no empezaron las grabaciones.