Catherine Fulop se mostró con una microbikini dorada ideal para la temporada de calor

En otra de sus historias, se la pudo ver en un video luciendo una enteriza en naranja y sorprendió a sus seguidores. Este diseño con aberturas cut out en la zona del abdomen viene marcando tendencia entre las famosas. A su look también le agregó unos stilettos altos con taco aguja y una cartera de mano tipo minibag de color rosa. Con un outfit veraniego que incluyó también un par de lentes de sol XXL con vidrio superopaco, la influencer sigue demostrando su alegría por estar en un lugar paradisíaco descansando de su rutina y de su agitado año.

La microbikini tornasolada con la que Selena Gómez muestra la nueva tendencia para el verano 2024

Selena Gómez se sumó a la moda de las microbikinis estampadas y se mostró con un diseño tornasol que se convirtió en la tendencia de este verano. La cantante demostró una vez más que su estilo se encuentra vigente y se sumó a la moda de los trajes de baño estampados.

Una de las grandes influencers que tiene actualmente la música y la moda, volvió a publicar una foto vistiendo este tipo de prendas, logrando por la cantidad de seguidores que tiene instalar este outfit para los días de calor que se acercan en esta parte del mundo y que están terminando en el hemisferio norte.

La cantante es una de las artistas que más actividades tiene por fuera de la música. Además de incursionar en el mundo del maquillaje, también mantiene su actividad ligada a la moda, posicionándose como una referencia a la hora de imponer looks con su estilo. En esta ocasión eligió una microbikini que consistió de un modelo diminuto de dos piezas con tiras a la altura de las costillas. La parte inferior contó con otras tiras mientras que en la parte superior eligió un molde triangular. La artista eligió también un estampado tornasol, lo que resaltó su bronceado.

Los trajes de baño tornasolados suelen ser considerados como una interesante elección de moda y estilo por el reflejo de la luz que adquiere la prenda, lo que le da un aspecto brillante. Por su diseño diminuto permite un bronceado más uniforme y aporta frescura al look.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram este look y sus fans dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y su actualidad. La artista se encuentra pasando un gran momento tanto musical como actoral, con el estreno de la nueva temporada de “Only murders in the Building”. en donde es una de las protagonistas.