Catherine Fulop recordó su viaje a Punta Cana donde lució una microbikini furor a la orilla del mar

La también conductora publicó en su cuenta de Instagram algunas de estas fotos en donde se la pudo ver posando con un conjunto que consistió en un corpiño con tiras y argollas en color naranja . Además, le sumó a su look un culotteles del mismo color y un maquillaje estilo natural.

Ante la ola de frío, que está cubriendo Buenos Aires, la actriz recordó su paso por las playas caribeñas, en donde durante todo el tiempo que duró su viaje fue subiendo a su perfil en esta red social distintas fotos con su familia luciendo algunas de sus mallas de su colección.

“Valórenme porque no les voy a durar toda la vida”, escribió Catherine Fulop en su publicación, en donde sus seguidores le dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios, elogiando su look y el paisaje de la playa en donde había decidido descansar. Además, dejó como recomendación que es un buen momento para comprar estos trajes de baño debido a la temporada de invierno.

Valeria Mazza se mostró en microbikini en Ibiza y causó furor con la tendencia del verano

Al igual que otras modelos, como Pampita, Valeria Mazza viajó a Ibiza y lució una microbikini mientras paseaba por sus playas. La modelo viajó junto a su marido Alejandro Gravier, con quien se encuentra compartiendo unas vacaciones en las exclusivas playas de España.

La empresaria se mostró con unas gafas de sol, el pelo mojado por haberse metido recién al agua y varias pulseras. El conjunto consistió en un traje de baño estampado con flores muy colorida. El corpiño contó con un molde triangular y la bombacha con tiras para ajustar la prenda en los costados de la cadera.

A la pareja se la vio también disfrutar de los días de sol mientras se relajaron y pasearon por la playa de esta famosa ciudad. Con un look boho chic, también lució una camisola XL floreada que combinó con la microbikini que llevaba debajo, unas gafas de sol igual que su marido y un bolso rosa.

La famosa argentina se encuentra actualizando cotidianamente su red social con imágenes de su viaje. En Instagram, parte de sus casi 600 mil seguidores le dejaron sus elogios a sus looks y al paisaje del destino que se encuentra visitando.