Casting para Gran Hermano 2025: el 30% de los anotados son desocupados

Según reveló Clarín, hasta la semana pasada hubo alrededor de 150 mil inscriptos, 30 mil más que los que se habían anotado para el casting 2023/2024, de los cuales el 30% de los inscriptos está desocupado.

“Vine porque es un sueño, para la fama y para el dinero. Tengo 57 años y estoy desocupado hace 6 o 7 años. Hago changas, pero no me alcanza. Por eso vengo acá. Me cansé de mandar CV a empresas, pero no hay nada”, señaló un hombre que tiene la ilusión de ser un hermanito en diálogo con Diego Lewen en La Mañana por C5N.

Otro aspirante aseguró que es personal trainer y si bien “suele poner su propio precio para llegar a fin de mes”, la situación está difícil: “A veces se complica porque la gente no tiene plata y no te renueva el mes. Había empezado el año entre 10 y 12 personas y ahora me quedó la mitad”.

“Tengo 19 años y busco trabajo a futuro y estabilidad económica. Ahora no tengo trabajo y está complicado con este Gobierno. Hace cinco meses que estoy buscando, pero perdí la cuenta de todos los que mandé”, relató Nahuel.

Una tatuadora explicó que en relación a un año atrás, la demanda cayó un 70 u 80%: “Hace 8 años que tatúo y atendía a 14 personas por día y ahora estoy haciendo, quizás 3 tatuajes por semana. No todos pueden pagarlo, así que tuve que hacer varias promociones que no terminaban siendo redituables”.

Los números alarmantes de quiénes son los aspirantes que se anotan a Gran Hermano

En el mismo informe de Clarín, se especificó que a lo largo de todo el país y a través de diferentes vías, se anotaron un 52% de mujeres contra 47% de los hombres. Mientras que el 1% se identificó como “otro” en la categoría de género.

En cuanto al rango etario, los que más se anotan son personas de entre 21 y los 30 años, seguido por el de 31 a 40 años. De los mayores de 71 años, solo hay un 0,9%. Mientras que el 5 por ciento de los inscriptos es extranjero.

Por su parte, de todos los inscriptos, el 75% está soltero, y solo el 7,5% está casado. Un 0,6% son personas viudas.