Caso Jey Mammon: las polémicas declaraciones de Fernando Burlando

Los panelistas de Duro de Domar debatieron en el piso sobre el caso que desde hace días viene conmocionando al mundo del espectáculo: la denuncia contra Jey Mammon por presunto abuso sexual y las polémicas declaraciones del abogado Fernando Burlando, quien lo defendió en 2020 cuando la causa prescribió, al afirmar que "no existen pruebas" de que hubo una violación.

"Si realmente hubo abuso, no importa si fue a los 14 o a los 16. Estamos hablando de una violación ", advirtió Carla Czudnowsky .

"¿Nadie está investigando ni poniendo el ojo en qué pasó en la Justicia que hizo esto? ¿Nadie se pregunta por ese fiscal? ¿Nadie se pregunta sobre el juez? ¿No hay manera de poner una investigación sobre eso?", le preguntó la panelista al conductor, Pablo Duggan.

Czudnowsky definió como "sospechosísimo" el hecho de que Jey Mammon no le haya contado a nadie sobre su situación en 2020, cuando Lucas Benvenuto lo denunció por un supuesto caso de abuso sexual cuando él tenía 14 años y el conductor 32. "Si vos te considerás inocente, ¿no le decís a nadie: 'che, no sabes lo que me está pasando'?", se preguntó.

Por su parte, Cynthia García apuntó contra el abogado y lo acusó de querer "embarrar la cancha", mediáticamente hablando.

"¿Se dan cuenta lo que está haciendo Burlando? Desde Mauro Viale para acá existe esa metodología. Está embarrando la cancha. Está obligando mediáticamente a que analicemos sus delirios. Es tan evidente y claro que quiere embarrar la cancha... Es un especialista", consideró García, quien pidió no seguir "la narrativa del carancheo".

Por último, Federico Fahsbender remarcó que "hay algo que Burlando no mira o elige ignorar, que es el delito de corrupción de menores".