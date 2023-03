Jey Mammon, mano a mano con Jorge Rial en C5N: "A Lucas le deseo que pueda sanar su alma"

"¿Qué buscas con esta nota y con el comunicado?", le preguntó Rial al comienzo de la entrevista exclusiva de C5N. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", contestó Jey Mammon.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida”, agregó el conductor visiblemente afectado por la situación que atraviesa.

Conmovido, expresó a C5N: “No sé que va a pasar con mi vida, pero sí se algo es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino”.

"¿A Lucas que le dirías?", preguntó Rial. "Le deseo que pueda sanar su alma", le respondió Mammon. "Si dentro de lo que él siente, que yo no comparto, él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, confesó con profunda tristeza.

La nota completa de Jorge Rial a Jey Mammon se verá este viernes 31 de marzo, a las 15 horas, en Argenzuela, por C5N.

Jey Mammon Adelanto Captura C5N

El abogado de Lucas Benvenuto: "Es insólito que Jey Mammon se defienda ahora"

El abogado de Lucas Benvenuto, Javier Moral, se refirió al descargo de Jey Mammon y declaró que "es insólito que el imputado se defienda ahora, cuando la causa se cerró" y cuestionó: ¿Por qué no salió a defenderse en su momento? Si uno es inocente, tiene que gritar la verdad".

El letrado definió en Argenzuela por C5N.com que "en concreto hay una sola verdad y una sola víctima, no hay dos víctimas y dos verdades, la única verdad es la de Lucas". Señaló que esta manifestación de "el peor momento de la vida" que mencionó Mammon en relación a lo mal que lo está pasando no es justa ya que "el peor momento de la vida es lo que le pasó a Lucas con todos los abusos". Además agregó: "No se puede comparar haber sido abusado que haber sido señalado".

"Al salir a defenderse, Mammon reconoce la relación, solo argumenta que sucedió a los 16 años y no a los 14, pero no se percata de que se sigue tratando de un menor y que por lo tanto se trató de una relación asimétrica", agregó Moral.