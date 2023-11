Carmen Barbieri reveló que estuvo al borde de la muerte: "La eutanasia..."

Carmen Barbieri estalló tras enterarse de que Fede Bal está de novio otra vez: "No me gustó..."

En diálogo con el portal Ciudad Magazine, Carmen Barbieri fue consultada por sus situaciones límite con la vida y reveló: " Estuve al borde de la muerte dos o tres veces , pero la última vez, la del COVID-19, fue durísima. Sabés que dentro de mi coma no estaba segura de por qué estaba internada muriéndome , no me acordaba del coronavirus". Esta ocasión fue muy preocupante, ya que la pandemia fue muy dura con respecto a la mortalidad.

Siguiendo con los detalles, la conductora confesó: "No podía moverme, estaba totalmente paralítica. Estaba intubada y atada porque me había arrancado todos los cables. Me encontraron con el suero en la cama porque lo había cortado con los dientes, lo había estado chupando porque estaba muerta de sed". Así, dejó en claro lo mucho que le afectó su estado de salud.

Fede Bal y Carmen Barbieri Carmen Barbieri sorprendió al asegurar que Fede Bal ya está preparado para su muerte. Redes sociales

"Yo quería que me desconectaran. Respiraba gracias a ese aparato que hacía un ruido infernal. Tenía una neumonía bilateral. Estuve muy, muy grave. Tuve otra bacteria, pero no estaba triste porque me iba", aseguró Barbieri con mucha tranquilidad con su decisión. De esta manera, dejó en claro que quería morir en un sentido literal.

Para finalizar, la conductora contó cómo fue el momento en el que le confirmó a su hijo Fede Bal que quería dejarse morir: "Cuando vi que el cuerpo no me respondía le hacía este gesto (que la deje ir). Me parece que era lo más normal irme dignamente. Yo creo en la eutanasia".