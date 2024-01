Carla de Gran Hermano denunció que Karina Jelinek la estafó.

La casa de Gran Hermano despidió a Carla De Stéfano por decisión propia y desde que se fue apuntó contra la producción, pero también con diferentes famosos que no tienen que ver con el reality. Una de ellas fue Karina Jelinek a quien acusó de haberla estafado.

Para denominarla utilizó el término “desgraciada” por un canje, siendo Carla la dueña de su emprendimiento de decoración. “Me han mangueado un montón”, reveló y agregó: “Una que me mangueó directamente fue Jelinek. Ay chicos, me quise matar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aarontsuarez/status/1750010775182164212&partner=&hide_thread=false carla salió y no perdió el tiempo xq ya destrozó a karina jelinek, flavio mendoza y nazarena vélez por unos canjes fallidos #GranHermano pic.twitter.com/tzFMsCj9vW — aaron (@aarontsuarez) January 24, 2024

“Le hice un descuento de la hostia, le llevé sin cargo dos sillones y la muy desgraciada puso una foto, me arrobó chiquitito... ¡Desgraciada! Encima tuvo el tupé de volver a pedirme. Le dije ‘no, mamita, garpa’”, indicó en el stream Se picó.

Pero no es la primera vez que dice que no cumple con los canjes porque el cronista de Wwalter Leiva en Socios del Espectáculo que “hay marcas que por ahí te mandan algo como regalo, después para hacerse conocidas hablan mal. Pero bueno, es así. Tengo a alguien que me maneja las redes sociales”.

Gran Hermano 2023: el inesperado grito que recibió una participante y puede cambiarlo todo

La participante Sabrina Cortez dio el consentimiento con Alan Simone en la previa del aniversario de la relación con su novio Brian y causó polémica fuera de la casa. No solo enojó a su pareja sino a los televidentes que no tardaron en ir a gritarle lo que había pasado en el afuera.

La relación entre ambos desde la casa no cae bien en el afuera por el vínculo de Sabrina con su novio. Dentro de la casa ellos consideran que son “shippeados”, pero la realidad es que las redes sociales no están de acuerdo.

Luego de recibir el grito pertinente, la participante lloró dentro de la casa y aseguró sentirse mal. Fue consolada por Alan, la persona con la que estuvo dentro de la casa estando en pareja. ¿Serán eliminados por la gente?