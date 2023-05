Cande Lecce contó cómo conoció a Mauro Icardi y reveló detalles de su relación

Icardi aseguró que la imagen era falsa y se trataba de una edición, por lo que Cande resolvió dar más detalles sobre el momento en que la sacó. "Para mí es difícil. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente", expresó a través de sus historias de Instagram.

Luego contó que conoció al delantero del Galatasaray en octubre del año pasado. "Fuimos intercambiando 'me gusta', empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero", aclaró.

"Cuando yo por primera vez salgo a contarlo, fue después de que sale esta chica a contar que le había hablado. Fue un momento de calentura, de decir: 'Bueno, le está escribiendo a todas', y un poco de eso nos pasa a las mujeres: creemos que somos las únicas y claramente no somos las únicas", explicó sobre su reacción.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1657844549169950726 Cande Lecce la tercera en discordia de Icardi cuenta como se vio con Mauro. #LAM pic.twitter.com/7ZhrGQB6PC — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 14, 2023

Cande contó que ella había decidido terminar la relación el 21 de marzo. Sin embargo, unos días después Icardi le pidió que lo desbloqueara de WhatsApp y le propuso verse para poder conversar. "Ese sábado justo me coincidía porque podía irme y volver al día siguiente. Entonces dije: 'Bueno, ya está, me animo'", relató.

Fue en ese viaje cuando le sacó la foto que Pochi difundió. "Cuando pasa todo esto, él me bloquea de todos lados. A los días veo todo este circo mediático y la verdad que me sentí mal, me sentí vulnerada, de que me había estado boludeando. Tengo buena relación con Pochi y se lo conté de bronca", concluyó la joven.

Wanda Nara habló sobre su relación con Mauro Icardi y ahora fue terminante

Tras la viralización de las fotos de Mauro Icardi con su amante, Wanda Nara confirmó su separación y decidió realizar un vivo de Instagram con su hermana Zaira, en el que hablaron de la relación de ambas. Volvió a aparecer L-Gante en la escena y los rumores se hicieron más fuertes.

La empresaria respondió preguntas de sus seguidores: "¿Wan, estás separada?". A lo que ella asintió con la cabeza y respondió: "Estoy separada". No es la primera vez que sucede porque tuvieron diferentes idas y vueltas. Recién se había confirmado de manera oficial la vuelta, con la visita del jugador a MasterChef.

Como cada vez que se pelean, Wanda habló de L-Gante. "Soy muy amiga de Elián, y yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Puedo dormir en la misma cama con él y no pasa nada. Quiero mucho a su familia, él quiere mucho a mi familia. Compartimos momentos y tenemos muy buena onda", agregó.