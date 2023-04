Camila Mayán, exnovia de Alexis Mac Allister, rompió el silencio: "No les voy a mentir"

“Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos”, inició el posteo. Luego agregó que aún no lo superó. “Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir”.

Pero hizo hincapié en el futuro: “Empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo, empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí”.

Luego concluyó: “En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño”.

