Camila Homs confesó que los chats contra Rodrigo De Paul que se filtraron son suyos

En medio de todo el escándalo mediático con Rodrigo De Paul, Camila Homs admitió que los chats que se publicaron que habían sido fotografiados desde el expediente, son suyos. Además, aseguró que a pesar del contenido de la conversación no se arrepiente de lo que dijo.

“Los chats es verdad, son chats míos y me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados. Era algo muy interno, muy familiar digamos. Me shockeó verlo, no por yo haber dicho las cosas que dije”, expresó en Socios del Espectáculo.

Aseguró que no se arrepiente de lo que dijo: “Tengo mis motivos de por qué estaba enojada. Me indignó y me sorprendió que haya salido a la luz”.

Se revelaron las cifras millonarias del acuerdo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

De acuerdo con lo que informaron en LAM, la mamá de Bautista y Francesca percibiría por mes el 10% del sueldo de Rodrigo de Paul, una cifra que sería equivalente a u$s30 mil. La influencer también tendría reservados u$s150mil en una cuenta bancaria.

Sin embargo, la propuesta inicial de la modelo había sido "u$s50mil por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York".