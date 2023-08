Cami Homs rompió el silenció tras el escándalo: "No le cierro la puerta a tener hijos" Redes sociales

En cuanto a la ruptura de su exnovio con la artista aseguró que “no se la esperaba”. “ Nunca hablé con ella. Tampoco con mis hijos compartieron mucho. Por un momento puntual, me enoje muchísimo”, expresó a Pamela David.

Luego hizo un mea culpa sobre su reacción durante el inicio de la relación de Tini y De Paul: “No me gustó para nada verme en ese lugar. Me arrepiento de algunas cosas que dije… Se habla muchísimo más y nada que ver con la realidad”.

De Paul Homs Redes sociales

Luego apuntó contra las tinistas: “Re bailo Tini, son temones. Ir al recital es como mucho, pero bailar, lo bailo. Si voy a un recital capaz me linchan. Los fanáticos son pesados”.

Por su parte, en cuanto a su futuro aseguró que respecto a tener más hijos: “No le cierro las puertas completamente. Estamos hace poquito y mi bebé es muy chiquito”.

La contundente frase de Rodrigo De Paul tras separarse de Tini Stoessel: "Tuve la oportunidad..."

A través de Twitter, Rodrigo De Paul compartió un sentido mensaje sobre la separación: "Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación". Así, se terminaron los rumores y confirmaron que la ruptura es definitiva, algo que generó mucha tristeza en las redes sociales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Redes sociales

De igual manera, el futbolista campeón del mundo se mostró contento por por la relación que tuvieron: "Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho". Esto generó en sus seguidores el recuerdo de cuando Tini Stoessel fue a Qatar post derrota contra Arabia Saudita.

Para finalizar, De Paul tuvo un guiño al fanatismo de la gente por su vínculo: "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto". De esta manera, ya no queda lugar a las especulaciones y una de las historias de amor que más cautivó al público llegó a su fin.