Tini Stoessel reveló detalles del pedido desesperado de De Paul en el Mundial: "Me llamó llorando"

Tras esta situación, el público dejó de criticarla y la adoptó como "Amuletini" , haciendo referencia a la suerte que le brindó a la Selección argentina con su presencia. En diálogo con Star+, el influencer Lizardo Ponce le consultó por su vínculo con De Paul y ella fue muy cariñosa al respecto: " Es lo más bueno que hay en el mundo . Que él me diga 'estoy nervioso' o que me llame llorando, no lo podés creer , porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante".

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, enamorados. Redes Sociales

Esta conversación se llevó a cabo gracias a la amistad que Tini tiene con Ponce, ya que no suele brindar entrevistas. Por eso, brindó detalles del momento: "Cuando me manda el mensaje 'creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar... Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el show de la cantante. Redes Sociales

Incluso, la cantante también contó que Rodrigo De Paul le preguntaba: "¿Qué hago? ¿Juego o no juego?". Ante esto, Tini Stoessel confirmó que no sabía que decirle, pero que lo apoyaba. "Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tomes, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar", concluyó.

