Callejero Fino habló por primera vez tras su renuncia a Telefe

El cantante se ausentó a las grabaciones sin previo aviso y decidió abandonar Bake Off de un día para otro. "No voy a poder estar más", confirmó.

Callejero Fino se fue de Bake Off Famosos.

El cantante de RKT, Callejero Fino, habló por primera vez sobre su renuncia a Bake Off Famosos en Telefe luego de dos ausencias consecutivas. En el programa, Wanda Nara comunicó que nadie iba a ser eliminado tras el faltazo de su compañero y, de esa forma, lo dieron como eliminado.

La conductora explicó: "Les quiero comunicar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales. Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación".

“Voy a ser breve, como todos ya saben no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos, por cuestiones laborales. Pero quiero agradecerle de todo corazón a todos mis compañeros, agradecerle a toda la gente del piso, del canal. Toda la gente de Telefe me trató excelente", indicó.

Y agregó: "La verdad es que la pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más. Y, más que nada, quería agradecerle a toda la gente que está del otro lado bancándome, que tiraron la positiva desde el minuto cero. Así que muchísimas gracias a todos".

Sin lugar a dudas, Bake Off Famosos logro conquistar al público huérfano de los realitys y Telefe consiguió levantar sus niveles de audiencia tras el fracaso de Survivor la inesperada floja performance de Margarita, que ya está llegando a su fin. Hace unos días, Rating Cero te anticipo en primicia, que ya estaban los contratos firmados de dos participantes hasta el último día de grabación y te contamos quién era el nombre de la primera finalista que lo había conseguido.

Una es Camila Homs, quien regresó en el repechaje y que en las últimas semanas fue noticia por los polémicos dichos de Lizy Tagliani en el programa de Susana Gimenez, que abrió al debate sobre los límites del humor. Homs ya grabó su final como ganadora, pero a la espera de los resultados finales en una grabación compartida con otra participante que llegará a la codiciada conquista del premio mayor.

Cande Molfese es otra de las finalistas, en una reñida última competencia que tenía a todos los famosos entusiasmados por haber aprendido de los secretos de la pastelería. “Me voy con muchas cosas aprendidas y que ahora las voy a practicar en casa”, le contó Vero Lozano a una fuente allegada al reality.

Cabe mencionar que el canal ya tomo la decisión de que el ciclo regrese el próximo año, solo no se aclaró si será nuevamente con famosos o con gente no famosa. Al parecer, otra edición celebrity podría estar llegando este 2025.