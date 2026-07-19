El 10 de la Selección argentina le pidió a sus compañeros "tranquilidad" antes de salir al MetLife Stadium y deslizó: " Olvidémonos de todo, pensemos en jugar nomás ". " Lo principal, estemos tranquilos, muchachos ", apuntó Lionel Messi minutos antes de saludar a la Selección de España y salir al pasto del estadio para la entonación de los himnos.

La arenga fue captada por las cámaras de TyC Sports, el capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni apuntó a que se centren solo en jugar y se saquen la presión de la segunda final de Mundial consecutiva en la que participan. " Pensemos en jugar nomás, gente, ¡dale!" , concluyó el futbolista tras saludar a Emiliano " Dibu" Martínez .

Minutos después, la Albiceleste entonó el Himno Nacional Argentino junto a la cantante María Becerra , quien eligió un vestido inspirado en la bandera nacional para esta ocasión histórica.

El entrenador de Argentina sorprendió con la formación titular del equipo luego del triunfo 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales , debido a que Nicolás González reemplaza a Leandro Paredes. Además, Rodrigo De Paul vuelve a jugar desde el inicio en lugar de Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel sustituye a Nahuel Molina.

A pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que destacó el recorrido de la Selección argentina durante el torneo y el vínculo que construyó con sus compañeros. La publicación está acompañada por una foto de todo el plantel, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los integrantes del staff que acompañan al equipo durante la competencia. En apenas unas horas, el posteo superó los 5 millones de "Me Gusta" y acumuló más de 180 mil comentarios , reflejando la expectativa mundial por el encuentro decisivo.

A los 39 años, el capitán afronta la última Copa del Mundo de su extraordinaria carrera y llega al partido decisivo atravesando uno de los mejores rendimientos mundialistas de su trayectoria, con ocho goles y cuatro asistencias. El rosarino fue la gran figura del histórico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales, una actuación que volvió a confirmar su vigencia en la máxima cita del fútbol. Con su liderazgo y su influencia dentro del campo, Messi condujo a la Albiceleste a una nueva final y quedó a un paso de conquistar una nueva estrella para el fútbol argentino.

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En su publicación, Messi eligió poner el foco en el camino recorrido junto al plantel y dejó un mensaje cargado de emoción de cara al encuentro que definirá al campeón. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", comienza en su posteo.

Y continuó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".

El mensaje rápidamente se convirtió en uno de los posteos más virales de la previa de la final y volvió a reflejar el impacto que genera Messi dentro y fuera de la cancha. Este domingo, Argentina buscará frente a España conquistar la cuarta Copa del Mundo y despedir al capitán de los mundiales con un nuevo capítulo inolvidable para la historia del fútbol argentino.