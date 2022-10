Video: Jin de BTS llegó a la Argentina para presentarse en los shows de Coldplay

https://twitter.com/bts_arg2022/status/1584920515583541248 #JinEnArgentina #jin#ARGENTINAFORBTS

BIENVENIDO JIN A NUESTRA HERMOSA ARGENTINA, QUE ESTO SIRVA PARA QUE VEA QUE NUESTRO PAIS AMA A TODOS LOS INTEGRANTES DE BTS, Y VAMOS A ESPERARLOS CON NUESTROS BRAZOS Y CORAZÓN ABIERTOS!!! pic.twitter.com/X6J7CHa0zU — Argentina For BTS (@bts_arg2022) October 25, 2022

Ante la cantidad de gente que se acercó a recibirlo, Jin pidió disculpas por no poder acercarse al fandom. "Hay tanta gente aquí. Yo también soy yo, pero me preocupa que puedan salir lastimados. No puedo salir de esa manera”, aclaró.

“Realmente quería verlos. Lo siento”, reiteró Jin y finalizó: “Espero verlos en el concierto” agregó Jin en otro mensaje publicado mediante la plataforma Weverse.

Con los hashtag #JinEnArgentina y #BienvenidoJin las redes sociales se inundaron de mensajes de bienvenida para el artista, logrando ser tendencia en Twitter Argentina desde la primera hora del jueves.

Coldplay en Argentina: cuáles son las calles que estarán cortadas por el recital

Las cinco cuadras que van desde avenida del Libertador, entre Lidoro Quinteros y Guillermo Udaondo, permanecerán valladas por completo

Toda la avenida Monroe, partiendo desde Lidoro Quinteros hasta avenida Figueroa Alcorta, también estará cerrada en su totalidad

En estos dos casos, será una especie de “V” la que cierre todo el perímetro hasta llegar a los alrededores del Monumental

¿Cómo llegar al estadio de Monumental?