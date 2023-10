Britney Spears y una dolorosa revelación sobre su familia: su abuelo abusó durante años de su propia hija

En “La Mujer que soy” (“The Woman In Me”), la Princesita del pop contó que su abuelo paterno, June Spears, comenzó a abusar de una de sus hijas, Leigh Ann Spears Wrather, cuando tenía solo 11 años .

“Una de las medias hermanas de mi padre dijo que June abusó sexualmente de ella desde que tenía once años hasta que se escapó a los dieciséis”, escribió la cantante en el escrito que se publicará este jueves 26. “En mi familia se decía que los hombres Spears tendían a ser malas noticias, especialmente en términos de cómo trataban a las mujeres”, detalló.

La historia de la artista estadounidense fue confirmada gracias en una investigación de la revista New York Magazine de 2022 por la misma tía de Britney, quien contó que su padre la había abusado de ella en reiteradas oportunidades. “Espero que esté ardiendo en el infierno”, señaló la mujer en aquel momento.

El hombre, que era un exoficial del Departamento de Policía de Baton Rouge, tuvo diez hijos con tres esposas y llegó a ser acusado de haber internado a dos de ellas en un “horrible” manicomio.

Más allá de dicha confesión, Britney reconoció que su abuelo “se suavizó a medida que envejecía”. “No experimenté al hombre cruel que había abusado de mi madre y sus hermanos, sino más bien a un abuelo que parecía paciente y dulce”, aseguró.

La cantante Britney Spears reveló que, durante su relación con Justin Timberlake, quedo embarazada, pero su expareja le dijo que “no estaba listo” para ser padre y decidió abortar. Además, contó en su nuevo libro que él la engañó con otra celebridad.

La revista estadounidense People accedió a un adelanto del libro que se llama The Woman in Me (La mujer que soy) que sale a la venta la próxima semana. Pero cuenta intimidades sobre su vida y habla en profundidad de su romance con el artista que fue de 1999 al 2002.

Reveló allí que tuvo un embarazo no deseado, que para ella había sido “una sorpresa, pero no una tragedia” y que “nunca” lo habría interrumpido si podría haber decidido criarlo sola.

Y agregó: “Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes". En ese momento, tenía menos de 21 años y luego terminó su relación.

En ese entonces, según ella misma cuenta, creía que podía formar una familia con Timberlake, pero a diferencia de ella, “estaba muy seguro de que no quería ser padre” y se sometió a un aborto que dijo que fue de las “cosas más dolorosas” que vivió.

En su primer día de preventas, “La mujer que soy” tuvo records de ventas

Britney Spears escribió sus memorias y contó aspectos de su vida jamás revelados como la relación con su padre durante los años en que tuvo su tutela, sus relaciones sentimentales y hasta confesó que se sometió a un aborto, mientras estuvo en pareja con Justin Timberlake.

Antes de su lanzamiento, el libro ya era un éxito en preventa: su representante, Cade Hudson, dijo que se habían vendido más de 9 millones de ejemplares.

“Está pasando, mi libro es el libro de memorias de celebridades más vendido en la historia y estamos recién en el primer día de venta. Gracias a todos mis fans que fueron tan fieles. Los amo”, escribió Britney Spears en sus redes sociales al enterarse que su libro “Woman In Me” ya se había convertido en un éxito de ventas en solo un día.