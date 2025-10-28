IR A
Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con Ángel De Brito

La panelista estrella se ausentará del programa el miércoles y la encargada de tomar su silla será una exintegrante del ciclo.

El conductor contó quién vuelve a LAM.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, informó que Yanina Latorre se ausentará del programa el miércoles por la noche y ya está confirmado su reemplazo. La noticia de la famosa que estará en su silla es que no tiene muy buena relación con la angelita titular: se trata de Estefanía Berardi.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.
Antes de su llegada, ya que Latorre finaliza su programa Sálvese Quien Pueda (SQP) e inicia LAM, por lo que demora 10 minutos en prepararse, De Brito contó: “No le quiero dar la mala noticia de quien la reemplaza. Acá quien se va, lo reemplazo enseguida. Mañana vuelve a LAM Estefi Berardi, vuelve a ser angelita”.

Ante esto, los compañeros comenzaron a hacer comentarios a favor y en contra. Será la primera vez que se siente en el programa desde su renuncia luego del escándalo con Federico Bal, el cual la llevó a una mediación judicial con su compañera Latorre.

Estefi Berardi y Ángel de Brito

Pero el comentario positivo también llegó por parte de Yanina, quien se quejó de otros reemplazos que tuvo durante su ausencia en algún programa o en vacaciones y expresó que no le molesta: “Cero. Me encanta. Por lo menos es limpia. La voy a invitar a mi programa".

En una entrevista en La Nación, Berardi contó que no volvió porque “cuando me contaron las barbaridades que dijo Yanina Latorre decidí no volver porque no voy a permitir que nadie me siga difamando”.

Sin embargo, agregó: “Quedé superbién con Ángel y el resto de las angelitas, con la producción y con todos. LAM me dio muchas satisfacciones y estoy muy agradecida con Ángel. Me fui siendo mejor y aprendí un montón”. Por ese motivo, el miércoles regresará por un día.

