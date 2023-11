BM apuesta todo por "No vuelvo a caer": "Creo que puede ser el tema del verano"

El miércoles por la tarde, Brian Joel Martignone lanzó su nuevo tema que en apenas 10 horas alcanzó las 42.000.000 reproducciones en YouTube. "No vuelvo a caer es una canción muy especial que tenemos guardada hace bastante porque yo la sentía muy veraniega, muy flow cancha y creía que este era el momento indicado para lanzarla. No quiero spoilear lo que me imagino para no quemarlo, pero la veo sonando en los partidos de fútbol", se ilusiona en diálogo con C5N.

BM compara el suceso que tuvo su tema La Morocha en los estadios, homenajeada por las trompetas de las hinchadas: "Creo que el coro de No vuelvo a caer se presta para eso".

Cuenta que "a este nuevo tema lo compuse en mi casa. Fue como si una inspiración me bajara del cielo porque en alrededor de 10 minutos sacamos el intro, el precoro y el coro. Puse la pista, la dejé correr una vez, dos y ya estaba. A la semana fui a grabarlo con Big One. Es una canción que, si bien habla de desamores, tiene tonos alegres, una melodía muy cantable y una historia que todos han vivido: tener un amor del cual no podés separarte".

Acerca de la cuenta regresiva para su debut en uno de los teatros más famosos del país, confiesa: "Mis días últimamente incluyen clases de canto, de baile, ensayos solo, ensayos con la banda, reuniones para plasmar ideas, ver qué va, qué no va... Son días muy activos desde que me levanto hasta que me acuesto".

BM es claro sobre cómo sobrelleva la vida como una estrella y la profesionalización de uno de sus grandes hobbies, "La música vive en mi día a día. disfruto de ella en el auto, en familia, en mi casa. A parte de ser un trabajo es mi pasión. La única diferencia con una persona normal es que a veces soy yo el que la hace. Al principio cuando salía a bailar y sonaba era medio incómodo. Después me fui acostumbrando y ahora me encanta porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien".

Los proyectos siguen creciendo y, a pesar de que está por llegar al Gran Rex, no significa que vaya a pausar su carrera. De hecho, el cantante tropical entusiasma a todos sus fanáticos: "Tengo proyecciones para el próximo año de los que no puedo contar nada, pero para mí ya arrancó el 2024. Estamos muy enfocados, vamos a ir por más".

En definitiva, concluye, "sigo siendo el mismo. Tengo los mismos valores de siempre, con la diferencia de que ahora me conocen, les gustan mis canciones y se sienten identificados. Pero Brian sigue siendo el mismo de siempre".