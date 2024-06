Blank Sense, eufórico tras su paso por la Argentina: "El público de acá tiene tremendas pilas"

Juan Ignacio Martínez, también conocido como Blank Sense, es un joven DJ y productor argentino que comenzó su carrera musical desde muy pequeño: "Me acuerdo que estaba viendo los Grammys. Yo ya sabía tocar la guitarra, pero no conocía la música electrónica. Esa fue la primera vez que vi a David Guetta tocar. Me puse a investigar y a los 15 años me compre mi primer mixer, aprendí a pasar música y luego a producir la mía propia".